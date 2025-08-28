Toman protesta a regidor y secretario del Ayuntamiento en Madero

Se oficializó el nombramiento del secretario del Ayuntamiento y la designación de la quinta regiduría en el municipio de Francisco I. Madero.

Como se recordará, desde el 4 de abril que Héctor Hugo Espinoza Torres, quien obtuvo la quinta regiduría con la coalición Morena-PT, fue asignado como encargado del despacho de la Secretaria del Ayuntamiento, en sustitución de Alejandro de los Santos González.

Fue en la décima sexta sesión de Cabildo del Ayuntamiento, celebrada la tarde de este miércoles en donde se le tomó protesta al funcionario y en la misma reunión se designó a Juan Manuel Flores González, como quinto regidor. El resto de los integrantes del Cabildo felicitaron unánimemente la toma de esta decisión.

El pasado 20 de agosto que en el dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado se otorgó la licencia mayor a quince días y por tiempo indefinido a Héctor Hugo Espinoza Torres, para separarse del cargo de quinto regidor del Ayuntamiento de Francisco I. Madero y se desinó a Juan Manuel Flores González, para desempeñar las funciones como parte del Ayuntamiento de Francisco I. Madero.