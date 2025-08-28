Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

Francisco I. Madero

Toman protesta a regidor y secretario del Ayuntamiento en Madero

Toman protesta a regidor y secretario del Ayuntamiento en Madero

Toman protesta a regidor y secretario del Ayuntamiento en Madero

MARY VÁZQUEZ

Se oficializó el nombramiento del secretario del Ayuntamiento y la designación de la quinta regiduría en el municipio de Francisco I. Madero.

Como se recordará, desde el 4 de abril que Héctor Hugo Espinoza Torres, quien obtuvo la quinta regiduría con la coalición Morena-PT, fue asignado como encargado del despacho de la Secretaria del Ayuntamiento, en sustitución de Alejandro de los Santos González.

Fue en la décima sexta sesión de Cabildo del Ayuntamiento, celebrada la tarde de este miércoles en donde se le tomó protesta al funcionario y en la misma reunión se designó a Juan Manuel Flores González, como quinto regidor. El resto de los integrantes del Cabildo felicitaron unánimemente la toma de esta decisión.

El pasado 20 de agosto que en el dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado se otorgó la licencia mayor a quince días y por tiempo indefinido a Héctor Hugo Espinoza Torres, para separarse del cargo de quinto regidor del Ayuntamiento de Francisco I. Madero y se desinó a Juan Manuel Flores González, para desempeñar las funciones como parte del Ayuntamiento de Francisco I. Madero.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Regionales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Francisco I. Madero

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Regionales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Toman protesta a regidor y secretario del Ayuntamiento en Madero


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410003

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx