Toman la calle con Make Music Day

Un escenario partió a la mitad el Corredor Matamoros, este sábado 21 de junio, entre las calles Galeana y Jiménez. Bajo un cielo poblado de nubes y ante el colorido inicio del desfile del Pride TRC 2025, el espacio cultural independiente Sinfonía Café se dispuso a vivir el Make Music Day, en una celebración que toma relevancia en el marco del Día Mundial de la Música.

Los sonidos de una flauta transversal y de un violín, comenzaron a sonar en punto de las seis de la tarde. Fue el dúo de Los Bardos, integrado por Héctor Caballero (gestor cultural y organizador del evento) y Joel Ceniceros, quienes se dedicaron a interpretar piezas tradicionales de música celta.

Poco a poco, el público comenzó a habitar la calle, llamados por la curiosidad y ante la sonoridad que emergía al pie del Teatro Isauro Martínez (TIM). Conforme avanzaba la presentación, algunos se animaban a aplaudir, otros a vitorear cada nota, e incluso a bailar sobre el asfalto.

En entrevista, Héctor Caballero precisó que es importante que los establecimientos comerciales también se sumen al quehacer cultural de la región, así como a fomentar la participación ciudadana a través de actividades como esta.

"Todos los lugares son para la gente, la calle es para la gente y qué mejor que la tomen, qué mejor que disfruten de manera gratuita lo que se puede obtener, como en este caso la música. A final de cuentas, lo importante es eso, que recuperemos la calle, que volvamos a salir, volvamos a convivir".

El programa anunció también la presentación de la banda de rock Acetato, la propuesta original de Antea con Paola Karrum, el solista Chava Pulido y su proyecto de folk El Colegio Muerto Donde Nací, y finalmente el artista Danlos D con una propuesta de hip hop mezclada con jazz y funk.

"La música es parte de toda mi vida, de todos mis días, yo no puedo estar sin escuchar música. Y, sobre todo, compartir escenario con más gente. Nutrirnos mutuamente, siempre va a ser un ejercicio muy bonito […] Yo no puedo vivir sin música; es lo que alegra mis días, lo que me ayuda a concentrarme, es lo que me ayuda cuando estoy triste, a sobrellevar todos los sentimientos, tanto buenos o malos", explicó Caballero.Torreón fue una de las más de 800 ciudades que celebraron el Make Music Day alrededor del mundo. Y aunque la lluvia cayó sobre el centro de la ciudad, la música retomó su curso para cerrar la celebración.