Todos somos inteligentes

Hay una frase muy famosa que se le atribuye al científico Albert Einstein: “Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un tonto”. Esta idea, además de prestarse a filosofar, nos habla de la importancia de entender que todas las personas, de alguna u otra manera, son inteligentes, reflexión que el psicólogo Howard Gardner se encargó de retomar en su Teoría de las inteligencias múltiples , publicada en 1983.

En ella, el también neurólogo estadounidense rompe con la idea tradicional de que hay una única inteligencia y habla más bien de la pluralidad cognitiva, permitiendo así generar, sobre todo en las aulas estudiantiles, nuevas prácticas pedagógicas que contribuyan al aprendizaje de los niños.

Gardner se alejó de la idea de que la inteligencia estaba ampliamente ligada al Coeficiente Intelectual de las personas, medido con herramientas de psicometría, y más bien defendió la idea de que existen varias habilidades de procesar la información académica y de nuestro entorno.

Lulú Mata, psicóloga y maestra con casi treinta años de experiencia docente, explica que, si bien en el aula se identifican inteligencias básicas como auditiva, visual y kinestésica, la Nueva Escuela Mexicana le pide a los maestros que sean más flexibles y adapten sus planeaciones a todo el grupo.

“Esto significa que si en un salón hay un niño que no aprende de la manera que todos aprenden, pero es un excelente deportista, yo como maestra tengo el deber de apoyarle en desarrollar su lenguaje, comunicación, pensamiento matemático, ciencias, etcétera, porque quizá ese niño tiene futuro como deportista, entonces, yo no lo voy a estresar si veo que no cumple solo por cubrir una calificación”, explica Mata.

Si bien lo ideal sería que todas las inteligencias fueran explotadas en un aula escolar, ahonda la maestra Lulú, la realidad es que el contexto tan demandante en algunas escuelas no permite ejecutarlo de esa manera.

“Por ejemplo, hay un contexto también donde se ha dicho que hay materias que son más importantes que otras. Pero cuando ves el desarrollo humano y ves las esferas del desarrollo en el ser humano y viene la parte afectiva, la social, la física y la cognitiva, pues piensas ¿en qué momento desarrollo todas? porque todas son importantes. No podemos dejar de lado una para desarrollar otras, porque entonces la balanza se desequilibra”, dice Mata.

A su vez, para que padres y profesores dentro y fuera del aula logren potencializar el aprendizaje de los alumnos, es necesario ambos conozcan las habilidades y capacidades de los menores.

“La principal herramienta de evaluación es la visión. Desde que el niño entra a un salón, tú como maestro ya sabes qué le gusta, qué come, cuál es su pasatiempo favorito, cómo le va. Y en el caso de los papás debe de ser igual. Entonces, si logramos identificar habilidades en ellos, ya sabremos cómo podemos ayudarle a desarrollar. Para ser grande no necesitas ser el mejor matemático, ni el mejor filósofo, hay bastantes áreas de oportunidad donde podemos ayudarle a los niños a desarrollar fortalezas”, asegura Lulú Mata.

