Todo sobre el posible spin-off de El verano en que me enamoré

Desde su estreno, El verano en que me enamoré se convirtió en un fenómeno global, la cual está basada en las novelas de Jenny Han, la serie ha capturado a millones con su historia de amor, crecimiento y veranos inolvidables.

Cada temporada ha mantenido la emoción y la audiencia, por lo que no sorprende que la tercera entrega —ya en emisión— haya generado altas expectativas, a medida que se acerca el final, los rumores sobre un posible spin-off no dejan de sonar.

VER MÁS Merlina regresa pero no convence con su segunda temporada en Netflix

Aunque prometía repetir el éxito, la nueva temporada de Merlina no logró posicionarse como número uno global

¿De qué trata la temporada tres de El verano en que me enamoré?

La tercera temporada comenzó el 16 de julio de 2025 en Prime Video con un formato extendido de 11 episodios, tres más que las entregas anteriores, esta historia se sitúa dos años después del último verano donde Belly y Jeremiah planean casarse, mientras Conrad vuelve a su vida y provoca un torbellino emocional.

Además, otras relaciones también se ponen a prueba, haciendo de esta temporada un cierre intenso y lleno de nostalgia, en el episodio final está programado para estrenarse el 17 de septiembre de 2025, marcando el cierre oficial de la historia de Belly, Conrad y Jeremiah, y Jenny Han ha confirmado que esta será la última temporada, honrando la estructura de su trilogía literaria.

VER MÁS Así puedes configurar tus redes sociales para evitar spoilers de series y películas

¿Siempre lees spoilers mientras navegas en X, Facebook o Instagram?

¿Habrá un spin-off de la serie El verano en que me enamoré?

Aunque la historia principal concluye, Jenny Han no ha cerrado del todo la puerta a un regreso, la autora ha declarado que siempre estará abierta a volver a Cousins Beach si surge una idea que la entusiasme creativamente.

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero Amazon ya mostró su disposición a continuar el universo si Han lo desea, la trama más mencionada para un posible spin-off es la juventud de Susannah y Laurel, las madres de los protagonistas.

Esta precuela exploraría su amistad y años universitarios, manteniendo el tono multigeneracional que caracteriza a la serie original, sin embargo no hay guión ni fecha, pero los fans ya sueñan con un nuevo verano para enamorarse otra vez.