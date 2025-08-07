Espectáculos La Casa de los Famosos México Series Wendy Guevara Chespirito La Casa de los Famosos 2025

Merlina regresa pero no convence con su segunda temporada en Netflix

Aunque prometía repetir el éxito, la nueva temporada de Merlina no logró posicionarse como número uno global

LUCERO ESQUIVEL

Cuando Merlina llegó a Netflix a finales de 2022, se convirtió en un fenómeno imparable siendo una mezcla de misterio, estética gótica y carisma juvenil, la serie protagonizada por Jenna Ortega prometía convertirse en una de las mejores adaptaciones modernas. 

El anuncio de una segunda temporada generó gran expectativa, pero ahora que ya está disponible, no fue lo que muchos esperaban.

¿Qué trae de nuevo la segunda temporada de Merlina?

En esta entrega, la historia de Miércoles Addams se expande más allá de los muros de la Academia Nevermore. 


La familia Addams cobra mayor protagonismo, destacando especialmente la relación madre-hija entre Morticia y Miércoles. 


El fichaje de nuevos actores como Steve Buscemi y Thandiwe Newton también renueva la serie, mientras que Enid, aunque sigue presente, tiene menos momentos compartidos con la protagonista.


Además, el romance con Tyler desaparece del mapa y se exploran nuevas tramas, dejando de lado el polémico triángulo amoroso de la primera temporada. 


Aunque los efectos visuales y el tono oscuro siguen firmes, la serie ha sido dividida en dos partes, dejando al público esperando por más.

¿Por qué decepcionó esta segunda entrega?


Uno de los aspectos que más molestó a los seguidores fue la ausencia de Xavier Thorpe, personaje clave de la primera temporada. 


Su desaparición fue justificada en el guión, pero su salida estuvo marcada por una polémica externa que afectó la percepción del personaje, además, la química entre Miércoles y Enid, tan celebrada anteriormente, se diluye en esta nueva etapa.


A pesar de debutar en 90 países como una de las más vistas, Merlina no logró alcanzar el primer lugar global en su estreno.


Países como Japón, Corea del Sur y Taiwán se resistieron a su encanto, relegándola a puestos inferiores en el ranking de Netflix.


Aunque el regreso a Nevermore es visualmente atractivo y conserva su esencia gótica, lo cierto es que esta temporada no logró igualar el impacto de la primera, ahora queda esperar si la segunda parte logra redimirse o si este será el principio de una lenta caída para la serie.


               
               


               

               
               

               
               
               
