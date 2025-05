Todo listo para ampliar el Paso Vial Villa Florida

La constructora que ganó la licitación para ampliar el Paso Vial Villa Florida prepara toda la documentación, anticipos y fianzas, y en cuanto concluya el procedimiento se dará el arranque oficial de las obras; la autoridad adelantó que intereses ajenos al proyecto no entorpecerán su ejecución.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho informó que según los plazos, tras haber emitido el fallo de la licitación pública el pasado 19 de mayo, el papeleo de la empresa Icotsa (Ingeniería y Construcción, Obras y Terracerías, S.A. de C.V.) quedaría concluido la próxima semana, para después esperar la programación del inicio formal.

Los trabajos consistirán en la ampliación a un segundo carril de circulación el tramo lateral del bulevar La Nogalera, en una longitud aproximada de 200 metros, desde el fraccionamiento Las Isabeles hasta el cruce con el periférico Raúl López Sánchez.

Para ello, será necesario extender el muro de contención hacia un costado de la colonia Villa Florida, con relleno de concreto entre el nuevo y el actual para mayor firmeza, y posteriormente el recarpeteo.

Ya se cubrieron algunos aspectos preliminares, tanto de cableado de telefonía subterránea que atraviesa por el lugar, como de líneas de conducción a cargo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón; además, se hizo una visita al lugar a petición de los vecinos de la colonia Villa Florida, para hacer un rayado y explicarles cómo quedará físicamente el muro de contención.

Von Bertrab Saracho indicó que había preocupación por la extensión de dicho muro, pero se les dejó en claro que las viviendas que están enfrente dispondrán de un carril para el estacionamiento de sus vehículos y alrededor de 4.5 metros de ancho para el paso de autos y camiones.

Refirió que en la reunión que sostuvieron, hubo quienes expresaron molestia, sobre todo quienes estacionan vehículos a un costado del muro, donde ya no podrán hacerlo por la ampliación, “un vecino me decía que son cinco de familia, tienen cinco carros y ocho metros de frente de la casa, pero no es obligación ni responsabilidad del ayuntamiento resolver el tema del estacionamiento”.

INTERESES AJENOS

Von Bertrab Saracho dijo también que hay inmiscuidas ciertas personas de la colonia cuyos fines van más allá de la obra, pues buscan ejercer presión para que se les compren las casas, lo cual sería innecesario.

Al respecto, señaló que el Municipio ya concretó la compra de las dos primeras viviendas que están en la esquina, y que en definitiva sí obstruirían la obra, pues que quedaba una curva muy cerrada en el trazo de la ampliación.