Todo listo… llega Trump

Este lunes 20 de enero, Donald Trump iniciará su nuevo mandato al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Si bien esto ha creado para algunos una gran tensión, para los más interesados, los estadounidenses que votaron por él, regresa la persona que esperan que "ponga orden".

Doña Irma, una poblana que vive en Nueva York desde hace más de 15 años, me comentó que ella votó por Trump y lo hizo porque ha ido viendo como "la Gran Manzana" se ha ido deteriorando. Cuando Trump fue por primera vez presidente, me dijo, aquí nadie se atrevía a pasarse un alto señor. Ahora, enfatizó, la ciudad está sucia, la gente no respeta, no hay orden, y no podemos seguir así.

Al parecer, Donald Trump es la esperanza para muchos estadounidenses de regresar al orden, de regresar a ser una potencia en todos los sentidos. Y no sólo los norteamericanos piensan así, sino también aquellos migrantes que ya tienen años en los Estados Unidos y que, inclusive, votaron por el republicano para evitar la llegada de más migrantes que puedan quietarles sus derechos y lo que han logrado en estos años.

Pero Trump, no sólo pondrá orden en su país; ya que, desde antes de su llegada a la Casa Blanca, hemos visto como, mientras se acerca la fecha, se ha ido moviendo una gran maquinaria político, social y económica. El peso mexicano se ha debilitado, se ha incrementado el flujo de migrantes que buscan cruzar la frontera, el gobierno mexicano ha reforzado las medidas necesarias para tratar, sin conseguirlo, de apalear la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Y, es más, hasta ya se planea la instalación de campamentos para recibir migrantes deportados.

Y justo sobre este tema es donde quiero detenerme. Si se cumple la amenaza de las deportaciones masivas, entre los deportados estarán miles de presos que el gobierno de Trump no quiere seguir manteniendo en sus cárceles. ¿A dónde irán? ¿Qué garantías tenemos de que esos mexicanos que están tras las rejas en los Estados Unidos no regresarán a nuestro país a seguir delinquiendo? ¿En realidad la promeso del gobierno mexicano de darles seguridad social y trabajo será atractiva para aquellos delincuentes que dedicaron su vida al delito en la unión americana y ahora verán en México un campo de cultivo?

Además de todo esto, valdría la pena reflexionar que una de las mayores preocupaciones del gobierno mexicano, y por supuesto de miles de familias en nuestro país, es la disminución en la llegada de remesas que sin duda será notoria. Menos migrantes en la unión americana significa una disminución de remesas ¿Será esto lo que más le preocupa a nuestro gobierno?

El tema es que ya todo está listo para el regreso de Trump a la Casa Blanca. Un Trump más robusto, más audaz y sin duda, más enérgico y capaz de cumplir con todo lo que ha prometido. La historia, y no muy lejana, nos dirá cómo se pondrán las cosas entre ambos países.

