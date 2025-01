TMEC y amago de aranceles

Donald Trump presiona con el amago de los aranceles para tratar de adelantar e imponer la renegociación del tratado comercial trinacional (revisión, no renegociación, referenciada para 2026) y obtener más beneficios en varios rubros económicos, en particular en el automotriz, impulsando a regresar a Estados Unidos a empresas asentadas en México (The WSJ: https://goo.su/NqzTGQ).

Desde luego, Trump, el fullero mayor, trata de cubrir sus cartas y anoche, en una entrevista periodística, negó que estuviese usando el recurso de los aranceles para presionar en cuanto al tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TMEC. Dijo que, en realidad, tal instrumento de política económica, lo arancelario, tiene como contexto lo migratorio y lo relacionado con el tráfico de drogas, en específico el fentanilo. Y siguió con su cara de póquer respecto al tema.

Tal como se preveía, pues su estilo de negociación "salvaje" es así, el nuevo presidente del país vecino mantiene una fiebre declarativa, acompañada de "acciones ejecutivas" que en varios casos ya están siendo impugnadas ante tribunales (el freno a la ciudadanía por nacimiento, por ejemplo), para mantener excitada a su presionante base social (premiada con indulto, en su conducta delictiva, una porción violenta de esa base) y para sostener un ambiente de miedo en sus presuntas presas, que le permita tomar ganancias rápidas, mediática y políticamente muy redituables.

Frente a esa táctica del descontón (ayer, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional del país vecino dijo restablecer el programa "Quédate en México", sin que hubiera constancia de aprobación de la parte mexicana, aunque ayer mismo México aceptó a deportados de otros países, venezolanos algunos) y la acción extrema contra minorías que consideran desvalidas (ayer se liberó a los agentes estadunidenses de las restricciones históricas que impedían detener a migrantes en escuelas, iglesias, hospitales y sitios parecidos), la postura del gobierno mexicano apuesta al diálogo (que aún no inicia, pero sí las medidas agresivas desde la Casa Blanca) y la gelidez analítica.

La presidenta Sehinbaum convocó a mantener la "cabeza fría" y a analizar y actuar a partir de hechos firmes, ya escritos, y no en relación con los dichos. Desmenuzó algunos de los señalamientos estridentes para compararlos con la letra de las acciones ejecutivas que formalmente ha emitido y firmado el trumpismo, para mostrar que suele haber distancia entre la retórica y lo jurídico.

Podría parecer insuficiente optar por el diálogo y el raciocinio frente a un huracanado personaje de máximo poder mundial, que pretende cambiar y arrollar todo lo que le sea posible, con desprecio de las leyes y el razonamiento, pero la administración Sheinbaum está decidida a no dejarse llevar por los arrebatos del vecino y a que los aires belicistas de la segunda asunción trumpista se vayan asentando y tomando formas institucionales a discutir.

En otro tema: ayer, en esta columna, se mencionó de manera equivocada a Eduardo Videgaray, el popular conductor de programas de humor en radio y televisión. Al autor de estas líneas se le cruzaron los cables y escribió "Videgaray" por "Verástegui", por lo cual solicita a Eduardo Videgaray y a los lectores que disculpen tal error. No hay nada que alegar: fue una equivocación y así debe ser asumida. Eduardo Videgaray, con amabilidad, publicó en su cuenta de X la mención de mi pifia y la aclaración de que él no tiene "nada qué ver ni con Trump ni con la política", y mencionó: "Me imagino que se refería a @EVerastegui y no a mí", tal cual sucedió. Así que el texto, ya corregido, queda así: "... Eduardo Verástegui, un actor y excantante dedicado a ofrecerse como opción religiosa de 'salvamento' mexicano para ofrenda al patroncito Donald…". ¡Hasta mañana!