Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja al menos dos muertos y 17 heridos

EFE | EL SIGLO

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Medios locales reportaron dos niños asesinados, unas 17 personas heridas, 14 de ellas menores de edad. Dos pequeños más están en condición crítica. 


El alcalde Jacob Frey denunció que no es "tiempo de rezos", porque los niños estaban en misa cuando ocurrió el tiroteo. 



(AP)
(AP)


Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rápidamente y está presente en el lugar".


"Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.


Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.


               
               


               

               
               

               
               
               
