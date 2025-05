Tienen guinda el corazón

La emoción ha regresado al diamante desde la tarde del martes, y los corazones laguneros laten fuerte porque ¡hoy también hay béisbol! Los Algodoneros del Unión Laguna están listos para darlo todo en el terreno de juego al enfrentarse a los Tecolotes de los Dos Laredos, en una serie que promete intensidad y mucha garra.

La afición, fiel como siempre, se prepara para llenar las gradas y hacer sentir su apoyo con porras, cánticos y la energía que distingue a la fanaticada guinda. Cada jugada, cada batazo y cada out será respaldado por el rugido de los laguneros que no fallan. Los Algodoneros buscan seguir sumando victorias y consolidarse como protagonistas de la temporada, y no hay mejor impulso que el aliento de su gente.