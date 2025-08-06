Coahuila AHMSA Monclova Ramos Arizpe Pemex Coahuila

Theo Kalionchiz propondrá incentivos para acelerar la venta de AHMSA y pagar a trabajadores

SERGIO RODRÍGUEZ

El diputado federal Theo Kalionchiz anunció que este jueves presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigiendo incentivos fiscales para apoyar a Coahuila.

El legislador monclovense busca que el Gobierno Federal implemente medidas económicas que permitan agilizar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y beneficiar a los trabajadores afectados.

Kalionchiz recordó que durante la crisis de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón impulsó programas de apoyo que evitaron una recesión más profunda en el país.

“Voy a meter un punto de acuerdo para que den incentivos económicos. En 2008 hubo plan: créditos, apoyo fiscal. Hoy también se necesita”, declaró el legislador.

Dijo que la venta de AHMSA es urgente y debe incluir condiciones favorables para que los trabajadores reciban los pagos justos que se les adeudan desde hace años.


“El punto de acuerdo que estoy presentando busca que haya incentivos para la venta, que sea rápida, que se subaste pronto, y que se les pague”, añadió.


Señaló que Coahuila es el sexto estado que más aporta al Producto Interno Bruto nacional, pero no ha recibido inversiones proporcionales ni apoyo federal para salir adelante.


“No han metido un peso en Coahuila, y lo que es peor, nos están quitando lo que es nuestro. Es hora de unirnos como estado”, enfatizó el asambleísta del Distrito 03.


Convocó a ciudadanos, empresarios y políticos a cerrar filas para exigir al gobierno federal que no abandone a la entidad ni a su principal industria acerera.


También reprochó la falta de inversión en infraestructura carretera y desarrollo económico, pese a que la entidad se mantiene como una de las más seguras del país.


“El gobierno federal debe voltear a ver a Coahuila, y este punto de acuerdo es solo el primer paso para lograrlo”, concluyó el diputado federal.


               
               


               

               
               

               
               
               
