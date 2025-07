Termina el fin de semana campaña “Pa´Cuándo Coahuila”

Este fin de semana será el último en el que ciudadanos concluirán la campaña de recolección de firmas “Pa´Cuando Coahuila”, enfocado en recabar firmas para pedir al gobierno estatal que sostente un convenio con el federal para otorgar pensiones para discapacitados.

A través de una rueda de prensa encabezada por Aida Mata Quiñónez, Jazmín Davis, Javier Chairez Contreras e Isabel de la Rosa, los activistas indicaron que el Estado aún no concreta el acuerdo con el gobierno federal. Expusieron que cuentan con 15 mil firmas de respaldo ciudadano y 800 expedientes de personas discapacitadas recabados en los 38 municipios.

Mata Quiñónez indicó que llevarán al Congreso de Coahuila las firmas y la petición para que intervengan con el poder ejecutivo del Estado para que firme.

Desde junio, el colectivo “¿Pa´cuándo Coahuila?” ha estado recabando documentación y firmas en plazas públicas, domicilios y ferias municipales con el fin de respaldar la exigencia para que se amplíe el programa social. Es es bipartita y otorga tres mil 200 pesos bimestrales a adultos con discapacidad.

“Es un tema de derechos humanos y de sensibilidad social. No estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo lo justo para quienes más lo necesitan”, expresó Mata Quiñónez.

La organización ha trabajado de forma ciudadana y apartidista para evitar que la causa se politice, y ha convocado también a regidores, diputados y senadores para sumarse a la iniciativa. Sin embargo, lamentaron que hasta la fecha no han recibido respuesta del gobierno estatal.

“El gobernador solo necesita firmar, ya hay voluntad del gobierno federal. Solo falta su voluntad”, recalcó Javier Chairez.

Una necesidad urgente en todo el estado

Los voceros señalaron que hay municipios pequeños como Sacramento y La Madrid que han contribuido activamente con brigadas itinerantes. La cifra actual de expedientes se sitúa en 800, pero la estimación real de personas adultas con discapacidad sin acceso a programas sociales en Coahuila no llegaría ni a cinco mil. Los casos contemplados en el programa incluyen discapacidades físicas permanentes, amputaciones, parálisis, y discapacidades mentales..

En Torreón, Monclova, Saltillo y otras ciudades, también han recabado entre 200 y 300 expedientes por localidad. “Las condiciones de muchas personas discapacitadas son inhumanas. Vi a un hombre arrastrarse por el pavimento a 45 grados, pidiendo limosna. No podemos seguir ignorando esto”, expresó Aida Mata.

Los representantes señalaron que hay un gran número de personas entre los 30 y 60 años que no reciben ningún apoyo. “A esta edad, una discapacidad es mucho más difícil de sobrellevar que en la niñez. No tienen cómo solventar ni su alimentación”, reiteraron.

Un movimiento que trasciende fronteras

La iniciativa ha tenido eco en otros estados que tampoco han firmado el convenio, como Durango, Jalisco y Tamaulipas. Incluso, algunas asociaciones civiles de estos estados han mostrado interés en replicar el modelo de organización de Coahuila.

“Tuvimos visitas en nuestros módulos de recolección de firmas por parte de colectivos de Jalisco y Durango. Esto podría convertirse en una lucha nacional”, comentó Isabel de la Rosa.

El colectivo denuncia que mientras se destinan millones de pesos a campañas publicitarias y panorámicos, el gobierno estatal ignora las necesidades básicas de quienes más lo requieren. “No queremos anuncios de obras, queremos apoyos reales. No se vale poner como excusa un recorte presupuestal cuando hay despilfarro por otros lados”, advirtió Aida Mata.

Próximo paso: acudir al Congreso estatal

El grupo anunció que esta semana será la última jornada de recolección de firmas en plazas públicas. Posteriormente, presentarán formalmente la documentación ante el Congreso del Estado. En caso de no obtener respuesta, acudirán al Congreso de la Unión para solicitar apoyo a los diputados federales. “Vamos a desgastar todas las vías. Si el Congreso local no responde, iremos al federal. Esto no es un capricho, es una necesidad”, sentenció Mata.

Además de las firmas, los expedientes incluyen copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y contacto telefónico. En regiones como San Buenaventura se han recolectado más de 500 firmas y 50 expedientes, gracias a las ferias municipales donde personas de otros estados también expresaron apoyo.

Revalorar el impacto de los programas sociales

Los voceros también destacaron el impacto positivo de otros programas federales como “La Escuela es Nuestra” o las becas Benito Juárez. “Tenemos el caso de una joven de San Buena que con estas becas pudo llegar a estudiar a Europa. Eso demuestra que sí transforman vidas”, relató Chairez.

Finalmente, hicieron un llamado a todos los funcionarios que buscan representar al pueblo. “Cuando querían el voto, caminaron colonia por colonia. Hoy solo les pedimos que hagan su trabajo: representarnos y firmar este acuerdo”, concluyó Aida Mata.

El movimiento espera una respuesta concreta en los próximos días. Mientras tanto, continuarán con la difusión de testimonios y casos a través de su página “¿Para cuándo Coahuila?”, para visibilizar la urgencia de atender a la población adulta con discapacidad en la entidad.