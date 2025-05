'Tendrá sus consecuencias'; Gala Montes advierte tras entrevista de su mamá con Adrián Marcelo

Gala Montes rompió el silencio sobre la entrevista que su madre, Crista Montes, concedió al influencer Adrián Marcelo, y fue clara al señalar que esa decisión no quedará sin repercusiones. “Es su decisión y tendrá sus consecuencias”, expresó la actriz durante una entrevista con Yordi Rosado en su programa de radio en Exa FM.

Aunque el tema principal de la charla era su carrera y nuevos proyectos, el conductor aprovechó para preguntarle qué sintió al enterarse del encuentro entre su madre y el polémico youtuber. Gala respondió con honestidad: “¿Tú qué crees? Mucho dolor, mucha tristeza”.

La actriz de 24 años confesó que no mantiene comunicación con su madre desde que participó en La Casa de los Famosos, reality del que fue parte en 2023: “No le hablo desde hace mucho tiempo; desde que entré a La Casa de los Famosos, que ella vendió la nota a esta noticia asquerosa”.

Montes contó que se enteró de la entrevista cuando estaba de viaje por Europa, a través de un mensaje que le mandó la periodista Ana María Alvarado. Al ver que Adrián Marcelo ofrecía una fuerte suma de dinero a su madre por participar en su programa, pensó que ella no aceptaría. Por eso, cuando lo hizo, la decepción fue grande: “Me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces, lo hace constantemente”.

A pesar del dolor que le causó, Gala afirmó que su madre deberá asumir las consecuencias de sus actos: “No puedo entender que tu mamá haga algo así, pero es su decisión y tendrá sus consecuencias”.

La también cantante señaló que sí vio partes de la entrevista, pero que no le afectaron como sus críticos esperaban: “Se contradecía en el minuto 5 con lo que decía en el minuto 20. Fue muy incongruente con cada uno de los argumentos que tenía”, afirmó.

Por eso, explicó que decidió no reaccionar públicamente al respecto en el momento de su publicación, el pasado 23 de marzo. “Estaban esperando que saliera a contestar y yo no dije nada”, señaló.

Finalmente, Gala Montes dejó claro que, pese a las dificultades familiares, no piensa detener su carrera: “Yo sigo con mi vida, sigo con mi trabajo. No voy a dejar que, aunque me esté poniendo el pie, esto me detenga”.