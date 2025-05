Tendencia 'amarillo mantequilla'

El año pasado, el amarillo mantequilla causó furor en la moda y la belleza. Este tono pastel se multiplicó en prendas de ropa, como vestidos y blusas. Pero su uso no se trató de una moda pasajera. El "butter yellow" sigue conquistando a las amantes de la moda en la primavera de 2025.

En la reciente celebración del festival Coachella, la modelo Kendall Jenner llevó uno de los looks más memorables: un sencillo vestido largo amarillo mantequilla con falda voluminosa. Esta semana, la actriz Blake Lively fue vista en un evento de su película "Another Simple Favor" con un total look de este tono, conformado por top básico y falda larga satinada.

Este amarillo claro es uno de los colores favoritos para lucir en la primavera 2025.

El vestido amarillo mantequilla es una prenda que te hará lucir delicada, elegante y femenina esta primavera, como a Kendall Jenner. Este modelo de ejemplo incorpora otra tendencia de moda: la falda globo, que aporta un volumen armónico. Está confeccionado en lino, una tela ligera, fresca y elegante.

Blake Lively inspira a llevar el amarillo claro en una falda midi. Puede tener ligero efecto satinado como el que lució hace poco la actriz, pero también puedes elegir otros diseños en tendencia, como plisado, efecto arrugado o boho.

La actriz mexicana Bárbara López eligió un traje amarillo mantequilla para asistir al desfile de primavera de COS. En esta lista traemos un traje de esta marca sofisticada, con mezcla de lino, ideal para vestir como una "girl boss" en días calurosos. Puedes tener una de las dos piezas: pantalón o blazer, y crear outfits bellos con una dosis de "butter yellow".

Ya tienes muchos pantalones de mezclilla azules y algún vaquero blanco ideal para esta temporada. Te falta llevar al clóset unos jeans en sutil amarillo esta primavera, para darle un toque de luminosidad a tus outfits relajados y casuales. Completa con tenis o ballerinas y estarás lista para un paseo de fin de semana.

Una blusa coqueta es la prenda perfecta para sumar sin esfuerzo el amarillo mantequilla a tus outfits de primavera. Esta prenda, de mangas largas amplias y pequeños olanes en el cuello, es muy veraniega; quedará linda en looks casuales con jeans y pantalones blancos. Su aire boho es perfecto para la primavera 2025.

También puedes llevar este tono en bolsas y zapatos. Además, en la manicura está triunfando.

Los tonos tierra, como el café.

Otros colores pastel, como azul y rosa.

El blanco luce bonito con amarillo mantequilla, en especial los zapatos de este color.

El dorado es un gran compañero, se puede elegir en joyas.

El gris y el amarillo pueden dar looks muy sofisticados. En 2021, Pantone propuso unos tonos de gris y de amarillo (Ultimate Gray + Illuminating) con los que demostró que hacían un gran match.