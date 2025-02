Temen que falsa veterinaria detenida en Torreón evada la justicia

Este lunes se presentaron las denuncia en contra la mujer que se hacía pasar por Médico Veterinario, tanto en Torreón como en el Estado de México por el doctor cuya cedula profesional utilizaba la presunta impostora.

Aunque los propietarios de las mascotas temen que evada la justicia, ya que sospechan que, el ministerio público que debió atender a la primer denunciante, tardó varias horas en recibirla, lo que dio tiempo en que se cumpliera las 48 horas de arresto que marca la ley, por lo que fue liberada y ante lo que temen que podría abandonar la ciudad.

La representante de la Defensoría Animalista, Argentina Carrillo, recordó qué la detención de la falsa veterinaria ocurrió el sábado por la noche, luego de que una perrita murió cuando fue llevada por su dueña para que se esterilizara y al percatarse de que presuntamente el lugar funcionaba de manera irregular, solicitó el apoyo a las autoridades municipales y se aseguró a Silvia “N”, pero fue hasta este lunes que la afectada acudió a las instalaciones del Centro de Justicia Municipal, en la calzada Colón para formalizar su denuncia y pese a que llegó a las once de la mañana, la dejaron varias horas en espera, por lo que la mujer fue liberada por falta de denuncia.

“La chica estuvo a las once por que le dijeron que el ministerio público llegaba de las nueve a las once y ella manifiesta que cuando llegó se topó de frente con el ministerio público, él la vio y aún así le dijeron que se esperara, pero la sorpresa de ella es que cuando por fin subió a la oficina se dio cuenta que era la misma persona que se “topó” a la entrada y no se actúo conforme a la ley y por falta de denuncia liberaron a la mujer”.