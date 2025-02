Clausuran clínica veterinaria clandestina en Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, en coordinación con la Policía Municipal, clausuraron una Clínica Veterinaria que operaba de manera irregular en esta ciudad.

La inspección se hizo derivado de un reporte que hizo la asociación Defensoría Animalista Laguna.

Durante la revisión, se detectó que el lugar se encontraba en muy malas condiciones, la falta de permisos correspondientes y de manera alarmante, bolsas con cuerpos de caninos, lo que evidencia prácticas indebidas dentro del establecimiento. Ante esta situación, el lugar fue clausurado de inmediato y se dio parte a las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal por garantizar el bienestar y la seguridad en Torreón.

“No podemos permitir que establecimientos operen fuera de la ley, mucho menos cuando ponen en riesgo la vida y el bienestar de seres indefensos. Nuestro deber es velar por la seguridad de la ciudadanía y también por la protección de aquellos que no tienen voz, como en este caso, las mascotas”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la protección animal e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular o maltrato a través de los canales oficiales, con el fin de seguir fortaleciendo el orden y la seguridad en Torreón.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal anunció que Silvia “N” de 33 años fue detenida a las 20:53 horas de ayer sábado por el presunto delito de maltrato animal, en la colonia Nueva Rosita.

La sala de radio envió una unidad a un domicilio del sector, donde los agentes fueron recibidos por Viridiana ‘N’ quien explicó que llevó a esterilizar a su perrita y a la hora de entregársela estaba muerta , dándose cuenta que la médico veterinaria no cuenta con cédula profesional, además el lugar estaba en malas condiciones y había un olor desagradable. Al cuestionar a la mujer los hechos tomó una actitud agresiva y violenta contra los elementos.

Se le notificó su detención y puesta a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Se solicitó la presencia de la Dirección de Inspección y Verificación para la clausura de la clínica clandestina.

En redes sociales, Defensoría Animalista también informó sobre los hechos y detalló que los propietarios de la perrita les avisaron por mensaje privado.