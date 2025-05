Tejiendo historias

Me asusta el futuro, me arrastra el pasado. Este momento es como una bola de cristal empañada que va rodando entre los pasillos de una escuela, mientras unos la esquivan y otros la patean.

¿Qué hay ahí adentro? Nadie lo sabe, nadie lo ve. A pesar de ser cristalino, los pensamientos, las ideas, las emociones evaporan un color grisáceo que pareciera el cielo segundos antes de llover, ¿lloverá? Sería una tormenta larga, un aguacero generoso, inevitable, de esos que devuelven la esperanza y despiertan las danzas en los campos de cultivo. Sería una tormenta larga y generosa; sin embargo, hoy solo es una nube encapsulada que algunos patean y otros esquivan. Se cuela, por ahí, la palabra paciencia; todos hablan de ella como si no la conociera, como si la bola de cristal fuera nueva y no hubiera recorrido montes, canales y estos mismos pasillos. No lo ven porque todos, mientras andamos, solo pensamos en nosotros mismos, en nuestros propios pesares y alegrías, pero la esfera de cristal deja una estela púrpura que pinta sutilmente la materia que toca y desprende un olor a orquídea y bergamota. Son muchos los kilómetros recorridos con las palabras correctas sostenidas jugando con el diámetro de la esfera, a veces grande, a veces pequeña, por momentos valiente, frágil, de repente.

Me asusta el futuro, me arrastra el pasado; entonces, la bola de cristal anda sin andar, flotando, se balancea esperando que uno de esos niños la lance lejos con una patada forzando un futuro distinto, aunque, tal vez llueva y llueva a cántaros y nos mojemos todos, dancemos todos, recolectando los frutos de todos aquellos días de siembra en que el calor nos desmayaba y las manos ásperas se nos dormían. Tal vez llueva a cántaros y la esperanza se convierta en dicha conjugada en presente, un presente sostenido, una buena cosecha y una estela de orquídea y bergamota que inunde los campos de cultivo, los pasos de los niños y la bola de cristal.