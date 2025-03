'Te vamos a extrañar', cientos de laguneros despiden a la perrita 'Caguamita' de Torreón

Decenas de habitantes de la Colonia Fuentes del Sur siguen recordando a la perrita comunitaria, "Caguamita", luego de que muriera ayer presuntamente envenenada.

Como nunca se había visto en La Laguna, muchísimas personas acudieron ayer a la Plaza Solidaridad, donde vivía, a despedirse de la lomito más querida del lugar.

Familias enteras, se dieron cita con pancartas, juguetes, fotos de "Caguamita" o croquetas para recordarla. Según se aprecia en varios videos algunos niños lloraron la pérdida de la perrita.

En redes sociales, su deceso ha conmocionado bastante y se ha creado el hashtag #justiciaparacaguamita con el fin de que se investigue su deceso.

Vecinos de la colonia, han denunciado en redes a una persona del género femenino de haber envenenado a "Caguamita", pues ya había dicho que lo haría, ya que no quería ver más perros en la plaza.

En un video que publicó este diario en donde se va "Caguamita" jugando con el abuelo Pedro, un empleado de la Ola que acostumbra ayudar a lomitos, decenas de laguneros aprovecharon para despedirse del animalito.

'''Justicia!! ya basta de tanta crueldad hacia los animalitos", "Caguamita quienes te conocimos supimos la perrita tan linda que eras la que nos acompañaba alas tiendas la que encaminaba mis hijos al camión y a muchos una perrita que jamás mordió a alguien ella no le hacía daño a nadie porque existe gente tan cruel y mala con un ser que no se puede defender caguamita se te extrañará mucho",

" Esa perrita jamás dio problema , al contrario jugaba con los niños", "La querida caguama, la vamos a extrañar" y "Te voy extrañar caguamita, Hasta pronto ", son algunos de los comentarios que han dejado.

'Caguamita'.

Se presume que los amigos de "Caguamita" interpondrán una denuncia ante su deceso.

Por su parte, la Defensoría Animalista Laguna ya está viendo el caso, sin embargo, en sus redes sociales informa que es necesario hacerle una necropsia a la perrita, pero los vecinos no han dejado que la desentierren.

“El día de ayer, me reportaron un caso de envenenamiento de una perrita en la colonia Funtes del Sur, desdé ayer les indique que llevarán a la perrita al MVZ para que se le realizará el parte médico y así acreditar la causa de la muerte, desgraciadamente no lo hicieron, horas más tarde me enteré que ya la habían enterrado y les dije que la desenterraran ya que el parte médico es indispensable para presentar la denuncia, pero desgraciadamente se negaron a desenterrarla”, se lee.