Taxistas de CTM Monclova rechazan uso de gas en unidades

El dirigente de la Unión de Taxistas en Monclova, Javier Hernández del Ángel, advirtió que la utilización de gas en vehículos de transporte público representa un riesgo latente.

Durante una entrevista, Hernández del Ángel señaló que la instalación de este tipo de sistemas en las unidades “es una bomba de tiempo” que en cualquier momento puede detonar. Explicó que, en un accidente el sábado pasado, la zona más comprometida de un taxi de otra línea fue precisamente la cajuela, espacio donde estaba el tanque de gas.

La colisión provocó una fuga y el Heroico Cuerpo de Bomberos y de un policía que rescataron al operador y cercaron el área ante el riesgo de una explosión.

El líder de los ruleteros indicó que, aunque en la flotilla que él representa no se permite bajo ninguna circunstancia el uso de gas, en otros gremios sí se ha detectado. Recordó que, por ahorrar dinero, algunos transportistas modifican sus vehículos, sin medir consecuencias ni riesgos para los pasajeros y la comunidad en general.

Señalamientos contra Protección Civil

En su declaración, Hernández del Ángel responsabilizó parcialmente a la Dirección de Protección Civil municipal por no supervisar de manera adecuada este tipo de prácticas que comprometen la seguridad. Afirmó que dicha dependencia debería exigir la carta de autorización correspondiente antes de que un vehículo circule utilizando gas como combustible alterno.

El dirigente añadió que, hasta la fecha, no ha tenido conocimiento de que se realicen inspecciones periódicas sobre este tema, lo que genera mayor incertidumbre. “Nunca hemos sabido que Protección Civil haga supervisiones ni que exija formalmente la carta de autorización para circular con gas”, criticó.

Llamado a revalorar el esquema

Hernández del Ángel insistió en que el esquema de permitir gas en unidades de transporte público debe revalorarse y revisarse con responsabilidad, pues los riesgos superan cualquier supuesto beneficio económico. Señaló que, contrario a lo que se cree, el gas no genera ahorro real, ya que con el tiempo deteriora piezas mecánicas que resultan más costosas de reparar.

Finalmente, reiteró que, al menos en la base que dirige, no se autorizará el uso de gas. “Yo no lo permitiría en ningún momento, es mejor prevenir una tragedia”, puntualizó.