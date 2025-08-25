Coahuila AHMSA Seguridad Pública Monclova Congreso de Coahuila Coahuila

Monclova

Taxistas de CTM Monclova rechazan uso de gas en unidades

Taxistas de CTM Monclova rechazan uso de gas en unidades

Taxistas de CTM Monclova rechazan uso de gas en unidades

SERGIO RODRÍGUEZ

El dirigente de la Unión de Taxistas en Monclova, Javier Hernández del Ángel, advirtió que la utilización de gas en vehículos de transporte público representa un riesgo latente.

Durante una entrevista, Hernández del Ángel señaló que la instalación de este tipo de sistemas en las unidades “es una bomba de tiempo” que en cualquier momento puede detonar. Explicó que, en un accidente el sábado pasado, la zona más comprometida de un taxi de otra línea fue precisamente la cajuela, espacio donde estaba el tanque de gas.

La colisión provocó una fuga y el Heroico Cuerpo de Bomberos y de un policía que rescataron al operador y cercaron el área ante el riesgo de una explosión.

El líder de los ruleteros indicó que, aunque en la flotilla que él representa no se permite bajo ninguna circunstancia el uso de gas, en otros gremios sí se ha detectado. Recordó que, por ahorrar dinero, algunos transportistas modifican sus vehículos, sin medir consecuencias ni riesgos para los pasajeros y la comunidad en general.

Señalamientos contra Protección Civil


En su declaración, Hernández del Ángel responsabilizó parcialmente a la Dirección de Protección Civil municipal por no supervisar de manera adecuada este tipo de prácticas que comprometen la seguridad. Afirmó que dicha dependencia debería exigir la carta de autorización correspondiente antes de que un vehículo circule utilizando gas como combustible alterno.


El dirigente añadió que, hasta la fecha, no ha tenido conocimiento de que se realicen inspecciones periódicas sobre este tema, lo que genera mayor incertidumbre. “Nunca hemos sabido que Protección Civil haga supervisiones ni que exija formalmente la carta de autorización para circular con gas”, criticó.


Llamado a revalorar el esquema


Hernández del Ángel insistió en que el esquema de permitir gas en unidades de transporte público debe revalorarse y revisarse con responsabilidad, pues los riesgos superan cualquier supuesto beneficio económico. Señaló que, contrario a lo que se cree, el gas no genera ahorro real, ya que con el tiempo deteriora piezas mecánicas que resultan más costosas de reparar.


Finalmente, reiteró que, al menos en la base que dirige, no se autorizará el uso de gas. “Yo no lo permitiría en ningún momento, es mejor prevenir una tragedia”, puntualizó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Taxistas de CTM Monclova rechazan uso de gas en unidades


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409122

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx