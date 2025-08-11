Taxis suspenden servicio nocturno en Monclova

De las 15 bases de taxis activas en Monclova, únicamente tres mantienen servicio durante el turno nocturno, informó Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos CTM de la Región Centro de Coahuila.

Las bases que trabajan las 24 horas son Radio Taxi Guadalupe, Radio Taxi Amigo y Taxis Premier, todas afiliadas a la Federación. “En el turno de tercera hay pocos carros, pero el servicio está (solo en 3 bases)”, señaló Hernández.

El dirigente indicó que anteriormente eran 18 las bases registradas, pero tres desaparecieron. De las 15 restantes 12 suspendieron sus servicios en horario nocturno.

Factores que limitan la operación nocturna

Entre las causas de esta reducción, Hernández mencionó que algunas bases no ofrecen un buen servicio incluso de día, o son dirigidas por personas sin experiencia en el sector.

“Al menos yo te puedo decir que quienes dirigen Taxi Guadalupe Oriente, Taxi Amigo y Premier tienen años de experiencia, y eso marca la diferencia”, comentó.

El líder transportista subrayó que él mismo cuenta con 47 años en el oficio, lo que le ha permitido mantener el servicio continuo y una administración eficiente de las bases.

Impacto económico y condiciones del transporte urbano

La contracción económica en Monclova, reconoció Hernández, sí influye en el servicio, aunque no al grado de dejar sin trabajo a los taxistas. “El transporte siempre se va a necesitar”, afirmó.

Apuntó que el transporte urbano también enfrenta problemas, atribuidos al descuido de algunos concesionarios y a la falta de estrategias para mejorar la cobertura y calidad del servicio.

“El negocio de taxi o transporte urbano depende mucho de quién dirija las bases”, dijo, insistiendo en que la experiencia y compromiso de los líderes impactan directamente en la operación.

El secretario general aseguró que la Federación mantendrá el servicio nocturno en sus tres bases operativas, con el objetivo de cubrir la demanda de una ciudad de más de 300 mil habitantes.