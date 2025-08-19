Tarde de sonrisas

Este fin de semana, los niños de Torreón vivieron una jornada muy especial en Plaza Cuatro Caminos, donde disfrutaron de juegos y actividades acompañados por Tecolotito, la simpática mascota de El Siglo de Torreón. Entre talleres interactivos y dinámicas recreativas, los pequeños pasaron momentos de alegría y aprendizaje, fomentando valores como el trabajo en equipo y la creatividad.

Sin duda, un evento que dejó sonrisas y gratos recuerdos en todos los asistentes.

Oriandy Reyes, Bárbara González y Rosa María.

Rosy y Paulina Corazón.