Tardan en reportar casillas instaladas por su ubicación en Coahuila

De acuerdo con el último corte, son cinco las casillas que faltan de instalar, mismas que principalmente se ubican en zonas rurales y difícilmente cuentan con señal.

Hasta el momento, falta de instalar una casilla en el Distrito 02 De San Pedro, dos en el Distrito 04 de Saltillo y dos más pero en el Distrito 08 con cabecera en Ramos Arizpe.

Por lo anterior, el vocal ejecutivo del INE, José Luis Vázquez López, explicó en el caso del Distrito perteneciente a Ramos Arizpe, es un distrito que abarca desde la ciudad ramosarizpense hasta Viesca, por lo que es muy probable que se trata de una casilla ubicada en zona rural.

En el caso de la casilla del Distrito 02 en San Pedro, dijo que esta abarca Sierra Mojada, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Madero y San Pedro, es decir, prácticamente la tercera parte de Coahuila.

Ante su ubicación en zona rural, explicó que principalmente en estos dos casos al ubicarse la casilla en zona rural, a pesar de ya estar instalada, la falta de señal retrasaría la confirmación de su instalación.

“Mientras que no nos hablen que ya esta instalada, que no la vea nuestro personal, aunque sepamos por otra vía que ya esta instalada, no podemos darla por instalada”, sostuvo.

Finalmente comentó que será a las 13:30 horas el próximo corte, donde se espera que el 100% de las casillas ya estén instaladas, ademas que hasta el momento, ninguna se tuvo que remover de su ubicación original o se canceló por algún tipo de situación.