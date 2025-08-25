Suspende la UA de C dos escuelas incorporadas por falta de actualización de RVOE

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) suspendió temporalmente las actividades de dos escuelas incorporadas al detectar que no contaban con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) actualizado, lo que incumple con los lineamientos académicos de la institución.

Así lo dio a conocer el rector de la Máxima Casa de Estudios, Octavio Pimentel Martínez, quien explicó que las instituciones afectadas, una dedicada a programas de posgrado y otra que imparte bachillerato y licenciaturas, no podrán continuar operando bajo el respaldo universitario hasta que regularicen su situación.

“No puede haber escuelas incorporadas a la universidad que no cuenten con RVOE vigente. Detectamos dos casos y se procedió a su suspensión. Una de ellas ofrece posgrado y la otra bachillerato y licenciatura. Hasta que renueven el reconocimiento, no podrán reincorporarse”, señaló Pimentel Martínez.

El Rector evitó dar a conocer los nombres de los planteles para no afectar sus procesos internos, pero aclaró que la medida responde a un mecanismo de revisión que se aplica de forma regular por parte de la Comisión de Planeación de la universidad.

Dicha comisión sesiona cada semestre para verificar el cumplimiento normativo de las escuelas incorporadas. El RVOE, que es emitido por la Secretaría de Educación Pública, garantiza la legalidad de los programas académicos ofrecidos.

“El RVOE es el primer requisito que debe cumplirse. Sin ese documento, no se puede validar ningún programa educativo como parte de la UA de C”, finalizó el Rector.