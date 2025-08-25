Coahuila Coahuila Piedras Negras AHMSA Seguridad Pública Monclova

UA de C

Suspende la UA de C dos escuelas incorporadas por falta de actualización de RVOE

Suspende la UA de C dos escuelas incorporadas por falta de actualización de RVOE

Suspende la UA de C dos escuelas incorporadas por falta de actualización de RVOE

MARISELA SEVILLA

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) suspendió temporalmente las actividades de dos escuelas incorporadas al detectar que no contaban con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) actualizado, lo que incumple con los lineamientos académicos de la institución.

Así lo dio a conocer el rector de la Máxima Casa de Estudios, Octavio Pimentel Martínez, quien explicó que las instituciones afectadas, una dedicada a programas de posgrado y otra que imparte bachillerato y licenciaturas, no podrán continuar operando bajo el respaldo universitario hasta que regularicen su situación.

“No puede haber escuelas incorporadas a la universidad que no cuenten con RVOE vigente. Detectamos dos casos y se procedió a su suspensión. Una de ellas ofrece posgrado y la otra bachillerato y licenciatura. Hasta que renueven el reconocimiento, no podrán reincorporarse”, señaló Pimentel Martínez.

El Rector evitó dar a conocer los nombres de los planteles para no afectar sus procesos internos, pero aclaró que la medida responde a un mecanismo de revisión que se aplica de forma regular por parte de la Comisión de Planeación de la universidad.

Dicha comisión sesiona cada semestre para verificar el cumplimiento normativo de las escuelas incorporadas. El RVOE, que es emitido por la Secretaría de Educación Pública, garantiza la legalidad de los programas académicos ofrecidos.


“El RVOE es el primer requisito que debe cumplirse. Sin ese documento, no se puede validar ningún programa educativo como parte de la UA de C”, finalizó el Rector.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: UA de C

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Suspende la UA de C dos escuelas incorporadas por falta de actualización de RVOE


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409153

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx