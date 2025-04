Susana Zabaleta revela incómodo momento con famoso actor durante una escena íntima

Susana Zabaleta es una de las actrices mexicanas más reconocidas en la industria, ha participado en muchas producciones que la han ayudado a consolidarse como actriz.

Tal parece que en una de estas producciones tuvo una experiencia nada agradable con un compañero actor, así lo reveló en una reciente entrevista, este momento fua tan malo que hasta tuvo que pedir ayuda a su esposo de ese momento que la acompañara el set de filmación ante el temor que sentía.

La cantante y actriz Susana Zabaleta fue invitada al programa Pinky Promise de Karla Díaz en YouTube, donde habló sobre diversos temas, incluyendo su romance con Ricardo Pérez, una relación que ha dado de qué hablar debido a la diferencia de 30 años entre ambos. Además, compartió algunas de sus experiencias más memorables en el escenario y frente a las cámaras, pero una anécdota en particular llamó la atención de los fans por lo incómoda que fue para ella.

Durante una dinámica en la que los fans envían preguntas a los invitados a través de redes sociales, Susana Zabaleta fue interrogada sobre qué celebridad evitaría volver a trabajar. Sin dudarlo, recordó una desagradable experiencia durante el rodaje de una película hace más de 20 años, poco después de haber dado a luz a su hija Elizabetha, en la que compartió escena con un reconocido actor.

Susana Zabaleta contó que un actor insinuó practicar una escena íntima y le hizo comentarios inapropiados, incomodándola profundamente.

Durante la conversación, Susana Zabaleta recordó lo intimidante que fue trabajar con un reconocido actor en una escena íntima. La experiencia fue tan incómoda que pidió a su entonces esposo, el director Daniel Gruener, que la acompañara en el set de filmación, temiendo que algo pudiera sucederle.

"Al día siguiente yo le dije a mi marido, que era un director Daniel Gruener en esa época: ‘Acompáñame al llamado porque no puedo del miedo que me da este cabr**, no sé qué va a pasar’. Desde que llegó este güey empezó a jod**: ‘¡Claro! Se trajo a su marido…'".