Susana Zabaleta responde a comentarios de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

La relación entre la actriz Susana Zabaleta, de 60 años, y el comediante Ricardo Pérez, de 29, ha generado mucha controversia por la gran diferencia que hay entre estas dos celebridades, así como muchos comentarios desafortunados de parte de otros famosos.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray hicieron fuertes comentarios acerca de este romance en el programa "¡Qué importa!". En el programa, Sofía insinuó de manera divertida los "juguetes" que Zabaleta utiliza para entretener a su joven novio. Por su parte, Eduardo Videgaray, en un tono igualmente burlón, comentó: "Tener una pareja que sea como tu mamá debe ser maravilloso... hasta que te avienta la chancla."

Durante un reciente encuentro con la prensa, Zabaleta respondió con humor y serenidad, dejando claro que los comentarios de los polémicos conductores no la afectarían.

¿Qué fue lo que dijo Susana?

Ante las bromas, Susana Zabaleta no tardó en reaccionar. Con su distintivo sentido del humor, la actriz y cantante respondió a los comentarios y aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia en el mismo tono: "Pero yo lo amo (a Videgaray). Imagínate que lo llevé a mi casa, así que, que no me critique porque sé historias y las platico".

Las bromas de Videgaray y Rivera Torres también desataron reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron la incoherencia de sus comentarios. Muchos destacaron que, al tener más de 20 años de diferencia de edad entre Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, sus burlas sobre la relación de Zabaleta y Pérez parecían contradictorias.

A pesar de que los comentarios sobre su relación siguen siendo tema de conversación, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez continúan compartiendo su amor, sin que las críticas logren afectarlos. Recientemente, Susana confesó que aún no conoce a su suegra e insinuó que podría no estar de acuerdo con su romance con Ricardo, debido a la diferencia de edad.