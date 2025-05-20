Supervisan preparativos para pavimentación en Lerdo

El alcalde Homero Martínez, acudió a la Villa de Juan E. García para supervisar los trabajos preparativos de la próxima pavimentación, que se llevará a cabo en la comunidad de El Salitral, específicamente en la calle principal rumbo a Salamanca. Esta obra tiene como objetivo mejorar el acceso a la población, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la movilidad.

El edil estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Solís, con quien recorrió la zona y sostuvo un diálogo con los vecinos. Los habitantes agradecieron la atención a esta problemática de larga data, destacando los beneficios que traerá para sus traslados diarios hacia la Villa de Juan E. García , punto clave para salir a sus jornadas laborales o actividades recreativas.

El alcalde informó que los trabajos de pavimentación iniciarán durante esta semana, por lo que exhortó a los habitantes a extremar precauciones debido a la presencia de maquinaria pesada en el área.

Asimismo, instruyó al personal de Obras Públicas a agilizar las maniobras para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía.

Destacó que esta obra no solo mejora la conectividad, sino que también representa un avance importante en materia de seguridad, al facilitar el acceso a servicios de emergencia como ambulancias, cuerpos de seguridad y la Cruz Roja, tanto en El Salitral como en Salamanca.