Gómez Palacio y Lerdo FERIA DE GÓMEZ PALACIO Educación Básica Movimiento Ciudadano Elecciones Durango Caso Dana

Pavimentación

Supervisan preparativos para pavimentación en Lerdo

La pavimentación se realizará en la comunidad El Salitral.

La pavimentación se realizará en la comunidad El Salitral.

DIANA GONZÁLEZ

El alcalde Homero Martínez, acudió a la Villa de Juan E. García para supervisar los trabajos preparativos de la próxima pavimentación, que se llevará a cabo en la comunidad de El Salitral, específicamente en la calle principal rumbo a Salamanca. Esta obra tiene como objetivo mejorar el acceso a la población, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la movilidad.

El edil estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Marco Solís, con quien recorrió la zona y sostuvo un diálogo con los vecinos. Los habitantes agradecieron la atención a esta problemática de larga data, destacando los beneficios que traerá para sus traslados diarios hacia la Villa de Juan E. García, punto clave para salir a sus jornadas laborales o actividades recreativas.

El alcalde informó que los trabajos de pavimentación iniciarán durante esta semana, por lo que exhortó a los habitantes a extremar precauciones debido a la presencia de maquinaria pesada en el área.

Asimismo, instruyó al personal de Obras Públicas a agilizar las maniobras para evitar afectaciones mayores a la ciudadanía.

Destacó que esta obra no solo mejora la conectividad, sino que también representa un avance importante en materia de seguridad, al facilitar el acceso a servicios de emergencia como ambulancias, cuerpos de seguridad y la Cruz Roja, tanto en El Salitral como en Salamanca.

Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

Síguenos en Google News

Escrito en: Pavimentación Lerdo Obras públicas Lerdo

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

La pavimentación se realizará en la comunidad El Salitral.

Clasificados

ID: 2385196

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx