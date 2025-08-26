Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MATAMOROS

Supervisan avance del Programa de Empleo Temporal en Matamoros

Con una inversión de 75 millones de pesos, el programa beneficiará a más de 4 mil 400 personas en diversos municipios de la región

MARY VÁZQUEZ

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en Coahuila supervisa los avances en los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en el Módulo 7 del Ejido La Esperanza, en el municipio de Matamoros.

El titular de la dependencia, Jesús María Montemayor Garza, realizó una visita de supervisión a estas labores que forman parte del Programa de Empleo Temporal Región Laguna 2025.

Este programa, coordinado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene como objetivo principal brindar un apoyo económico directo a las familias productoras que han sido afectadas por la sequía. Además, los trabajos realizados son fundamentales para el mantenimiento de la red de riego y la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego 017.

"Estamos trabajando juntos para respaldar a la comunidad y fortalecer la infraestructura del campo. Estas acciones son esenciales para preparar la tierra para el próximo ciclo agrícola y asegurar un futuro sostenible para la región," se señaló durante la visita.



Con una inversión de 75 millones de pesos, el programa beneficiará a más de 4 mil 400 personas en diversos municipios de la región. El compromiso del gobierno estatal es claro: el campo no está solo.




