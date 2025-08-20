Suman 15 muertes por cáncer cervicouterino en La Laguna; Salud llama a prueba de VPH

Durante el primer semestre de este año, instituciones del sector salud públicas y privadas reportaron 15 muertes por cáncer cervicouterino a la coordinación de Salud Materna y Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que tiene injerencia en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca.

Mientras que en todo el 2024, el registro fue de 18 casos por lo que hay preocupación dado a que en este 2025, se pudiera rebasar dicha cifra, sobre todo porque también han disminuido las pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), las cuales son una herramienta importante para la prevención del cáncer cervicouterino.

Carlos Araujo Arche, coordinador de Salud Materna y Reproductiva, informó que tan solo en la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 anteriormente registraba entre 40 y 50 pruebas de detección de VPH semanales y actualmente, reportan entre 30 y 35. El funcionario recordó que la prueba para detectar el VPH es totalmente gratuita y que se realiza como parte del Programa de Cáncer de la Mujer en centros de salud, Hospitales Generales e Integrales de dichos municipios, a mujeres de 35 a 64 años.

Las personas interesadas en esta prueba, pueden agendar su cita en el número de WhatsApp 8717104462. El único requisito es que la mujer no esté menstruando al momento de la misma.

En Torreón, las personas pueden acudir al módulo del Centro de Prevención y Tratamiento Oncológico del Hospital General; Consulta Externa y centros de salud Compresora, Abastos, División del Norte, San Joaquín, Las Carolinas, Las Luisas y La Joya; así como también a la Dirección de Salud Municipal. En Matamoros, se pueden acercar al Hospital Integral. El horario de atención es de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

La Secretaría de Salud federal explica que un resultado negativo, significa que no hay infección y por lo tanto no hay posibilidad de desarrollar cáncer del cuello del útero. En este caso se debe realizar nuevamente la prueba dentro de cinco años. Mientras que un resultado positivo significa que hay infección por el virus, por lo que se requiere una valoración adicional con un Papanicolaou para identificar si la infección ha producido cambios. El personal de salud le indicará a la paciente los pasos a seguir.

El VPH, es una familia de virus que pueden infectar las células de la piel y el revestimiento de los genitales. Algunos tipos, llamados de bajo grado producen verrugas genitales. Los tipos conocidos como de alto grado pueden ocasionar cáncer del cuello del útero. La infección por VPH, se transmite por contacto sexual no protegido e infecta a 8 de cada 10 personas de ambos sexos en algún momento de su vida, sin embargo, en el 99 por ciento de los casos el cuerpo elimina la infección sin tratamiento.