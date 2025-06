Suma SNTE 35 más de 14 mil maestros al Fondo de Solidaridad Magisterial

La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) incrementó a más de 14 mil socios incorporados al Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM). Se trata de cuotas de 50 pesos quincenales que aportan los maestros y las cuales que son utilizadas para cubrir las pólizas de seguro de vida que se entregan a las familias cuando un trabajador fallece.

María Elsa Reyes Ramírez, presidenta del FSM, informó que algunos beneficios del fondo son el pago de la póliza de seguro de vida, becas para uno de los familiares socios fallecidos (menores de edad), descuentos en cursos de verano, en la renta de salones y la entrada a la alberca del Eriazo del Norte así como derecho a préstamos.

Detalló que por el lado de La Laguna de Coahuila, hay un registro de 9 mil 146 socios y que entre 50 y 70 maestros solicitaron la cancelación mientras que en la región Lagunera de Durango, el último reporte fue de 5 mil 678 inscripciones pero alrededor de 400 personas pidieron darse de baja porque en su mayoría, no estuvieron de acuerdo con el aumento de la cuota de 20 a 50 pesos. Reyes Ramírez, dice que es muy respetable su decisión.

Mencionó que el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González tiene un plan muy bien diseñado por lo que no hay riesgo de hacer un mal uso de los recursos del fondo . “Yo creo que el profe pensó muy bien cómo debiéramos de operar, en los puntos claves el profe sí tiene la contabilidad y la certeza de lo que se está haciendo.

Nosotros aquí en el fondo somos un Consejo de Administración, un presidente, un tesorero y un secretario, cuando México, deposita el dinero a la Sección 35, no se lo deposita a la maestra Elsa, no se lo deposita al profesor Arturo, es a través de un fideicomiso que se generó desde 1986 y que acabamos de actualizar hace tres meses con la idea de generar ciertos candados para que no cualquier persona pueda disponer de ese dinero”, explicó.

Comentó que a futuro, la intención del Sindicato es encriptar las cuentas para proteger los recursos y que los socios tengan claves en sus teléfonos celulares para revisar sus aportaciones y sus derechos.

Según la presidenta del FSM, la meta es a d herir a unos 3 mil socios más, aunque dejó en claro que “no se puede obligar a la gente, vamos a esperar a que los hechos y acciones que estamos haciendo, les de confianza”, concluyó.