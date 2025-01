SU SALUD ORAL

HALITOSIS

El mal aliento o halitosis es una condición desagradable que, a algunas personas, les molesta mucho, les da pena, y otras no se enteran. He conocido muchas personas que le dan mucha importancia al mal aliento, al grado, que lo perciben en otras a la distancia y se preocupan, ya que a ellos no les gustaría estar en esa situación. Si le preocupa el mal aliento, pueden ser muchos los factores, consulte a sus odontólogos. Nosotros podemos orientarlo. Algunos, al comer ciertos alimentos como el ajo y la cebolla, contribuyen al desagradable mal aliento, una vez absorbidos al torrente sanguine, sus productos metabolizados se transfieren a los pulmones, donde se expulsan, esto que exhalan, los olores continúan hasta que se elimina el alimento. Los que están a dieta, también pueden tener aliento desagradable porque comen con poca frecuencia. Lo más importante es tener una higiene perfecta, excelente, diariamente, utilizar el cepillo (el que se les acomode) e hilo dental. El hilo se debe de utilizar adecuadamente, no introducirlo y sacarlo, es necesario bolear los dientes, sin lastimar la encía. No se le olvide cepillar la lengua, este será otro tema. Inflamación de la encía, regularmente los pacientes no se dan cuenta de que está inflamada, hasta que les sangra, o se separan los dientes, es importante estar sanos de la encía, ya que también estos alimentos se introducen entre diente y encía, un espacio en donde usted ya no puede cepillar, y le causara el mal aliento, y por el torrente circulatorio, se irá al resto del organismo. De hecho, se les explica, y aunque se les haga una buena profilaxis, si no tienen la higiene adecuada, continuarán los problemas. La enfermedad periodontal también le llaman la enfermedad silenciosa, porque no saben que la padecen. La Boca Seca (xerostomía) significa que el flujo de saliva disminuye, también da muchas molestias en el mal aliento, así como en la cavidad oral (ardor, etc.).

La saliva es muy necesaria para limpiar los restos alimenticios. La boca seca puede ser causada por varios medicamentos, por problemas de glándulas salivales, por la edad, o por respirar continuamente por la boca. Si sufre de boca seca, este le puede causar mal aliento. Su odontólogo le puede recomendar, algunas pastillas sin azúcar, saliva artificial, chicles sin azúcar. Si usted continúa con este mal aliento, y está perfectamente libre de enfermedad periodontal, caries, o biofilm, se le remitirá con su médico internista. Le recomendamos que acuda a su odontólogo, no trate de enmascarar el problema con enjuagues bucales del mercado, y con pastillas edulcorantes que harán un ciclo vicioso. En el consultorio valoramos el verdadero culpable, y sí, le recomendaremos enjuagues, pero los indicados.