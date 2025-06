Su salud ORAL

PADECIMIENTOS ADULTOS MAYORES (11)

Los adultos mayores presentan muy diversos padecimientos, y la Gerociencia es definitivamente el área que cuida que tengamos una longevidad sana. Cuidarnos para no tener ciertos problemas o prevenirlos.

Probablemente, en más de una ocasión te has preguntado qué hacer cuando tu familiar dependiente se atraganta o tose al comer, por qué le ocurre con tanta frecuencia y cuáles pueden ser las causas. En este artículo encontrarás algunas respuestas, sin olvidar nunca que siempre hay que consultar con el personal sanitario. Toma fuerzas y no dejes de preguntar y pedir consejo a todo tipo de expertos, sean estos médicos, enfermeras, farmacéuticos u ortopedistas. Aunque seas reincidente en tus requerimientos, insiste y sigue cuestionando todo aquello que te inquiete o preocupe. Cualquier idea, consejo o prescripción puede ayudarte.

Pero veamos en primer lugar cuáles pueden ser las causas que producen los atragantamientos, para continuar con algunos consejos sobre el entorno idóneo, la postura, la presentación de los alimentos, etc., y lograr una correcta o, al menos, una óptima deglución.

Consecuencias del atragantamiento prolongado:

Cuando los líquidos o pequeñas cantidades de sólidos pasan al aparato respiratorio, pueden desencadenar en neumonías por broncoaspiración o en otro tipo de infecciones pulmonares.

Los signos más frecuentes de atragantamiento son:

Desnutrición, fiebre después de comer, pérdida de peso, enfermedades respiratorias frecuentes o crónicas, negación a ingerir alimentos, negación a ingerir líquidos, lentitud comiendo, tos comiendo, sensación de hambre después de comer, etc.

Cuando el dependiente vaya a comer, es conveniente que lo haga en un ambiente adecuado, puesto que lo más importante es que esté bien despierto, tranquilo y concentrado en la deglución. Para ello, te brindamos los siguientes consejos:

Procura que haya suficiente luz en la habitación. Evita reflejos o focos que deslumbren a tu familiar.

Regula la temperatura del comedor de forma que no sea demasiado fría ni demasiado caliente. El calor produce somnolencia y esta es uno de los mayores enemigos de la deglución correcta en el anciano. Si hace frío, la persona dependiente estará molesta y se pondrá nerviosa. Tampoco es conveniente.

Evita las conversaciones, tener encendida la televisión y los ruidos molestos. Pueden distraer al dependiente mientras come. Debe estar tranquilo y concentrado en lo que está haciendo para no atragantarse.

La postura es muy importante. Antes de comer conviene acomodar a la persona dependiente de forma correcta:

No utilizar collarín durante las comidas.

Procurar que tenga la espalda bien apoyada en el respaldo.

Utilizar asiento con respaldo alto.

Colocarse frente al anciano para que nos pueda ver.

Que las articulaciones de rodilla y cadera formen un ángulo de 90º.

Si le cuesta tragar, que se incline hacia adelante y tosa voluntariamente después de la deglución.

Se recomienda que los alimentos:

Alimentos consistentes y homogéneos como el yogurt, la papilla, las cremas, los purés.

Alimentos lubricados, no secos. Se puede añadir aceite y pasarlo con la batidora formando crema.

Líquidos espesados (en las farmacias existen productos espesantes destinados a este fin).

Los alimentos de consistencia suave y cremosa evitan el atragantamiento en personas mayores.

HAY QUE EVITAR:

Líquidos sin espesar.

Alimentos ásperos y secos.

Alimentos que se rompan en migas duras o restos como frutos secos (se pueden triturar en purés).

Alimentos heterogéneos (mezcla de líquidos y sólidos).

Es aconsejable que el anciano coma, como suele decirse, "poco y a menudo". Es preferible ofrecerle pocas cantidades de comida y repartir la cantidad diaria en 4, 5 o 6 tomas al día.

No conviene que se "llene la boca". Es mejor que ingiera cantidades pequeñas de comida cada vez. Comer despacito. No hay que apurarlo para comer. Que emplee el tiempo necesario.

Ofrecerle una dieta completa, variada y con sabores distintos para que no se canse y esté bien alimentado. Añadir a la alimentación habitual ciertos complementos alimenticios (batidos, purés, potitos para adultos, natillas, etc.) previa consulta al facultativo. No está de más añadir algún tipo de producto natural que le ayude a incrementar sus defensas (la mayoría de las personas mayores tienen sistema inmunológico deteriorado).

Lo más importante: consulta todo con el médico.