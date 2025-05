SU SALUD ORAL

EDADISMO (SEGUNDA PARTE)

"EL FUTURO ES DE LOS ADULTOS MAYORES"

Continuamente nos olvidamos precisamente de eso, que es otra etapa de la vida; así es que debemos vivirla y respetarla como tal. La palabra "viejito" o "anciano" es importante no utilizarla, ya que estos términos le asignan un valor peyorativo que no representa un trato digno y respetuoso a este grupo etario. La subsecretaria de Derechos Humanos se refirió a la ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos de las Personas Mayores, en la cual afirma que ya no es correcto utilizar términos como "abuelito" y "viejito". No se debe decir "viejito" o "anciano" para referirse a las personas mayores; debe decirse "persona mayor".

Abuelo(a): Es un término insuficiente, que no representa a todas las personas mayores, sino solo a quienes tienen esta relación de parentesco. Puede tener además connotaciones paternalistas.

Pensionados/as: Es un término adecuado pero insuficiente, pues abarca solo a quienes han alcanzado la edad legal para dejar de trabajar, que no son necesariamente personas mayores.

Población mayor (subgrupo de edad a partir de los 60 años y más):

Adultos(as) mayores jóvenes: 60 a 74 años.

Adultos(as) mayores viejos: 75 a 84 años.

Adultos(as) mayores longevos: 85 a 99 años.

Centenarios(as): 100 años y más.

Tercera Edad: Se recomienda evitar las imágenes peyorativas de la vejez para desmontar la falsa idea de que las personas mayores son siempre sujetos pasivos, enfermos y dependientes. La invitación es que los medios de comunicación eviten utilizar imágenes estereotipadas de las personas mayores y contribuyan a eliminar los prejuicios sobre este grupo de personas (usando bastón, enfermas, tristes, solas, etc.). Se puede ofrecer una imagen distinta a la que, con frecuencia, se suele mostrar.

Los adultos mayores son pilares fundamentales en diversos aspectos de la vida social, cultural y económica. Aunque el envejecimiento es un proceso natural influenciado por aspectos biológicos, psicológicos y sociales, es importante reconocer su contribución sin caer en estereotipos ni discriminaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada para dar a conocer su labor en los sectores económico y social. El envejecimiento es un misterio fundamental en biología humana, y se caracteriza por la ralentización del cuerpo, la falta de división celular y la aparición de enfermedades y discapacidades.

Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, como protesta contra los abusos que sufren las personas de la tercera edad. Si has sido víctima de esta situación o conoces a alguien que lo haya sufrido, hay varias organizaciones que pueden brindar apoyo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores. En nuestro país, un millón de hogares están habitados por adultos mayores solos. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) señala que los casos de violencia hacia este sector de la sociedad se viven en silencio y rara vez llegan a la justicia.

Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, el abusador tiene una relación de parentesco con la víctima y solo se detecta el maltrato cuando es muy evidente o se denuncia.

Preparémonos para el futuro que ya está aquí. Esto tiene un alto costo para la sociedad y el mundo.