SU SALUD ORAL

CONSEJO DIRECTIVO 2025-2027

El pasado 5 de abril, fue el cierre de nuestro XXXIII Congreso Anual Multidisciplinario, un evento en donde la academia se hizo presente formidablemente con los conferencistas, el cual es muy importante y necesario la vanguardia, en medicina es diario los adelantos, los desafíos y oportunidades que se tienen para ejercer mejor los tratamientos de salud oral. Asimismo mismo fue un placer coincidir y saludar nuevamente a los socios del colegio, estudiantes, miembros también del colegio, y a los estudiantes que están en las maestrías de diferentes acentuaciones en la Facultad de O de la UA de C Unidad Laguna. Agradecemos infinitamente el gran apoyo del Instituto Tecnológico de La Laguna, Ingeniero José Omar Saldívar Correa, Director, al Dr. Iscander Armando Ramírez Castañeda, Jefe del Centro de Información del Tecnológico de la Laguna, y a la Lic., Ana Carmen Iturriria Montaño, Jefe de Información Bibliográfica, su apoyo constante, su gran calidez humana nos hicieron sentir más que en casa. Asimismo, agradecemos la presencia en la clausura al Dr. Ricardo Nevárez Velázquez, Secretario Administrativo de la F.O de la U.A de C. Unidad Torreón. Este evento no sería posible, sin el apoyo de muchísimas personas, empezando con el consejo directivo presidido por el Dr. Amílcar Peniche, pero en el marco del desempeño del congreso, hay personas como el supervisor, Elite Romeo Sosa Castillo, Dulce Guadalupe Saucedo Delgado, Jefe de Guardias del TEC Laguna, a todo su equipo "Fuerza TEC" a nuestros patrocinadores, y sobre todo a nuestros edecanes, que desinteresadamente nos apoyan: Danna Sofía Mejía Sánchez, Martha Ivonne Hernández Rojas, Georgina Cabral de la Rosa, Aracely Saldaña Alcaraz, Carlos Emiliano Espinoza Castañeda. En la clausura llegamos a un momento muy especial, la toma de protesta de nuevo Consejo Directivo del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna A.C. Filial ADM, 2025- 2027, conformada por: Presidente: Dra. Celia Ivette Gandarilla González, vicepresidente: Dr. José Alfonso Arestegui Campos, secretaria: Dra. Blanca Azucena Fernández Ceniceros, prosecretario: Dr. Alejandro Aguilera Flores, tesorera: Dra. Hilda Gabriela Martínez Lomas, protesorera: Dra. Alejandra Varela Vázquez, Comisión Científica: Dra. María Guadalupe Reyna Jiménez, vocales: Dra.: Sandra Virginia Solís Espinoza, Dr. Daniel Alberto Jaik Reyes, asuntos protocolarios: Dra. Liliana Acuña Cepeda. De acuerdo a mi cargo, y en representación del Comité Ejecutivo de ADM, procedo a la toma de protesta de este nuevo Consejo Directivo, el cual es un honor el que se me confiere, felicitando a la Dra. Celia Gandarilla, por la responsabilidad que inicia, felicito a los Presidentes anteriores que se encuentran que siguen apoyando con su presencia el fortalecimiento de "Este Colegio" Dra. Zoila Delgadillo Delgadillo, Dr. Rodolfo Parada Fernández, Dr. Alejandro Aguilera Flores, Dr. Sergio Favela Flores, (conferencista, ya toda una estrella a nivel nacional, lo cual nos honra). Dra. Celia Gandarilla González, Presidente Consejo Directivo 2025- 2027, será la presidente número 17 de nuestro colegio, en estos 36 años de su fundación, un compromiso, de objetivos, de valores y de principios al dirigir el Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna, como colegio de profesionistas responsable de promover acciones en beneficio de la población, esencialmente a través del servicio social profesional, y acciones en beneficio del colegiado entre ellos la educación continua.

Recordando que uno de los principales retos es gozar de prestigio, reconocimiento profesional y respaldo ético al pertenecer a este tipo de asociaciones, filiales a la ADM organización rectora de la odontología del país. Me dirijo a ustedes CONSEJO DIRECTIVO 2025- 2027, teniendo conciencia en dirigir este colegio, agrupar, representar y coadyuvar al desarrollo humano de los miembros de este colegio , ante esta asamblea, haciendo cumplir el estatuto y reglamentos del colegio y de ADM, nuestra asociación rectora. Asimismo, invito a todos los odontólogos, inicien con el compromiso de ser parte de este gremio, el cual nos da herramientas para ser mejores por nosotros y por la sociedad a quien atendemos y nos debemos. Unidos somos más, unidos somos mejores.