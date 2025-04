Su salud oral

XXXIII CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO 2025 (TERCERA PARTE)

Llego el evento, nos encontramos en el Centro de Información del Instituto Tecnológico de la Laguna, Instalaciones de Vanguardia. Bienvenidos todos al Trigésimo Tercer Congreso Anual Multidisciplinario del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna, filial a la Asociación Dental Mexicana, celebrando 36 años de Historia: "Dejar algo para las Generaciones Futuras, cuando no este yo, que se acuerden de que algún ser humano le dio continuidad a un proyecto como este", Marcos Oteiza. Hace 36 años, un 26 de enero de 1989 siendo parte del "Grupo de Estudios Odontológicos de La Laguna" GEOL, el Dr. Saúl Gutiérrez Contreras y 14 extraordinarias y extraordinarios Cirujanos Dentistas convocaron a reunión del gremio odontológico de la Comarca Lagunera, formando así el "Colegio de Cirujanos Dentistas de la Laguna" El doctor Saúl Gutiérrez quien fue un gran Amigo, socio vitalicio de la Asociación Dental Mexicana desde 1983 Fundador de nuestro colegio Fundador de la Federación Estatal de Coahuila de Cirujanos Dentistas, formo parte del Comité Ejecutivo de la ADM con el Dr. Jaime Edelson y formo parte del Consejo Nacional de ADM, presidido por nuestra Amiga Dra. Luz María Liliana Acuña Cepeda. Un hombre visionario, autodidacta, trabajador y muy inquieto, nada conformista, en pocas palabras, un extraordinario ser humano. Honor a quien honor merece, por 36 años como socio fundador, por su fidelidad y compromiso hacia nuestra asociación, hoy Dr. Saúl Gutiérrez Contreras celebramos su trascendencia. Para iniciar esta ceremonia es indispensable dar cuenta de las personalidades que nos acompañan en el presídium. En representación del alcalde del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, el Licenciado Román Alberto Cepeda González, nos acompaña, el Dr. José Manuel Riveroll Duarte, director general de Salud Pública Municipal. En representación del jefe de la jurisdicción sanitaria No. 6 con sede en Torreón Coahuila el Dr. Salvador Chavarría Vázquez, nos acompaña la Dra. Natalia Sánchez Fayad, jefa del programa de salud bucal de secretaria de salud Nuestro anfitrión en infraestructura y estamos profundamente agradecidos por ello, el Ingeniero José Omar Saldívar Correa, Director de este glorioso Instituto Tecnológico de la Laguna En representación del director de la Facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma de Coahuila, unidad Laguna, el Maestro en Odontología Restauradora Enrique Díaz Palomares, nos acompaña, el Maestro en Ciencias Odontológicas Ignacio Aguilera Longoria, secretario Académico de la FOUAC. Y no podía faltar nuestro presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna, filial Asociación Dental Mexicana. El Dr. Amilcar Fernando Peniche Polanco. Se efectuaron Honores a la Bandera, apoyados por la Escolta y Banda de Guerra del Instituto Tecnológico de la Laguna, precedida por Ing. Rodolfo Gaona , así mismo, entonamos juntos nuestro Himno Nacional, acto seguido se despidió nuestro símbolo patrio. Continuando con nuestro protocolo, me es grato presentar a nuestros invitados especiales, conferencistas: Dr. Kenji Hosoya Suzuri Dr. Enrique Echenique del Río, Dr. Sergio Favela Flores, Dr. Néstor Schejtman Plotnik Rodrigo Cigarroa Fernández, Coordinadora de la Maestría en Periodoncia, DCF Ma. De los Ángeles Pietschmann Santamaría, Dr. Iscander Armando Ramírez Castañeda, Jefe del Centro de Investigación del Instituto Tecnológico de la Laguna.