Los seres humanos somos comerciantes por naturaleza. Los vestigios de los primeros asentamientos de población descubiertos y estudiados por arqueólogos, muestran ya claros indicios de comercio, como puntas de lanza y otros instrumentos que vienen de lugares lejanos. Hoy en día, incluso en países en que el comercio privado está prohibido, como Cuba, este se lleva a cabo de manera clandestina. El 8 de junio de 1990, cuando todavía era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Górbachov declaró: “El mercado no es una invención del capitalismo. Ha existido por siglos. Es una invención de la civilización”.

Por eso resultan tan cuestionables los esfuerzos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para tratar de frenar el comercio internacional de su país a fuerza de aranceles. Sus afirmaciones en el sentido de que el comercio internacional ha debilitado la economía de los Estados Unidos son absolutamente falsas. La historia nos dice, de hecho, que las naciones que tienen economías más abiertas prosperan, mientras que las que cierran sus mercados languidecen en el estancamiento.

Si cerrar la economía fuera la llave para alcanzar la prosperidad, Corea del Norte sería el país más próspero del mundo. Este “reino ermitaño” no sólo prohíbe el comercio interior, sino también el exterior. Su comercio internacional es diminuto y el que hay es todo controlado por el gobierno. No sorprende, sin embargo, que hayan surgido en este territorio comerciantes informales que manejan los productos que los sistemas oficiales no pueden llevar a la población. Corea del Norte es, por las restricciones a la actividad económica, una de las naciones más pobres del planeta. Tiene un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de sólo mil 217 dólares, lo que contrasta con los 13 mil 790 de México o los 33 mil 127 de Corea del Sur, que sí tiene una economía de mercado.

Quizás el país del mundo con una economía más abierta es Singapur. Esta pequeña nación asiática era una de las más pobres del planeta después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, su PIB per cápita asciende a 84 mil 734 dólares, mayor incluso que el de los productores de petróleo de Medio Oriente. Esta riqueza la construyó gracias a su comercio internacional, ya que no cuenta con recursos naturales de consideración. El arancel promedio que cobra a los productos extranjeros es de cero por ciento.

Donald Trump, en su ignorancia económica, ha afirmado que Estados Unidos puede “recuperar su grandeza” a fuerza de aranceles. Pero esto no tiene sentido. Los impuestos no hacen rico a ningún país y los aranceles no son más que un impuesto que se cobra, no a las empresas extranjeras, sino a los consumidores del país que los aplica. Winston Churchill dijo con acierto en 1904: “El que una nación trate de lograr la prosperidad a base de impuestos es como pararse en una cubeta y tratar de levantarla de las asas”.

La mejor manera de construir prosperidad es promover la productividad y la competitividad. El comercio internacional ayuda porque obliga a los productores a concentrarse en aquellos bienes en los que son más competitivos. Al final esto favorece a todos, desde los consumidores hasta los mismos productores. No debemos olvidar esta realidad económica. Es verdad lo que dijo nuestro secretario de economía, Marcelo Ebrard: los aranceles son equivalentes a darse un tiro en el pie. Por eso no se entiende que México esté subiendo ahora los aranceles a China, lo cual afecta principalmente a los mexicanos.