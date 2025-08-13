Coahuila AHMSA Monclova Coahuila Accidentes viales Accidente vial

INE

Solicitan módulos fijos del INE en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera

Solicitan módulos fijos del INE en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera

Solicitan módulos fijos del INE en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera

ISABEL AMPUDIA

Exhortan al al INE a que en el ámbito de sus atribuciones y con base en criterios de cobertura y equidad territorial, considere la instalación de módulos fijos de atención a la ciudadanía en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera del Estado.

Lo anterior, con el objetivo de que de manera permanente se expida la credencial para votar, a fin de evitar traslados a otras ciudades para obtenerla y así garantizar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales de los ciudadanos de esas regiones.

Fue en sesión de Congreso del Estado donde se aprobó el Punto de Acuerdo, el cual presentó en tribuna el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

En la exposición de motivos, mencionó que los ciudadanos de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez, deben trasladarse hasta otras localidades para realizar trámites fundamentales como la inscripción al padrón electoral, la reposición o actualización de la credencial para votar, o incluso la corrección de datos.

Advirtió que estos desplazamientos, implican dificultades adicionales para personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y habitantes de comunidades rurales con bajos recursos, lo que puede desalentar la participación ciudadana y el ejercicio del voto.


Resaltó que de acuerdo con la página oficial del INE, existen once módulos fijos en Coahuila, esta distribución, si bien responde a criterios poblacionales y logísticos, no atiende de manera equitativa a todas las regiones.


Añadió que, aunque el INE realiza esfuerzos valiosos a través de módulos móviles o temporales, estos resultan insuficientes para atender la demanda constante y creciente de servicios de los ciudadanos.


Sostuvo que la instalación de un módulo fijo de atención ciudadana en estas regiones de Coahuila, sería una medida de justicia social y de inclusión democrática, que reforzaría los derechos humanos y político-electorales.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: INE Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Solicitan módulos fijos del INE en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406203

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx