Solicitan módulos fijos del INE en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera

Exhortan al al INE a que en el ámbito de sus atribuciones y con base en criterios de cobertura y equidad territorial, considere la instalación de módulos fijos de atención a la ciudadanía en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera del Estado.

Lo anterior, con el objetivo de que de manera permanente se expida la credencial para votar, a fin de evitar traslados a otras ciudades para obtenerla y así garantizar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales de los ciudadanos de esas regiones.

Fue en sesión de Congreso del Estado donde se aprobó el Punto de Acuerdo, el cual presentó en tribuna el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

En la exposición de motivos, mencionó que los ciudadanos de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez, deben trasladarse hasta otras localidades para realizar trámites fundamentales como la inscripción al padrón electoral, la reposición o actualización de la credencial para votar, o incluso la corrección de datos.

Advirtió que estos desplazamientos, implican dificultades adicionales para personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y habitantes de comunidades rurales con bajos recursos, lo que puede desalentar la participación ciudadana y el ejercicio del voto.

Resaltó que de acuerdo con la página oficial del INE, existen once módulos fijos en Coahuila, esta distribución, si bien responde a criterios poblacionales y logísticos, no atiende de manera equitativa a todas las regiones.

Añadió que, aunque el INE realiza esfuerzos valiosos a través de módulos móviles o temporales, estos resultan insuficientes para atender la demanda constante y creciente de servicios de los ciudadanos.

Sostuvo que la instalación de un módulo fijo de atención ciudadana en estas regiones de Coahuila, sería una medida de justicia social y de inclusión democrática, que reforzaría los derechos humanos y político-electorales.