Solicitan correcciones al avalúo de AHMSA sin afectar la subasta

Como parte del proceso de integración del avalúo de Altos Hornos de México (AHMSA), la jueza Ruth Haggi Huerta solicitó al síndico de la quiebra mayor información y correcciones antes de proceder a la subasta.

La siderúrgica informó que es una parte normal del procedimiento que el tribunal pida aclaraciones, especificaciones o solicite más documentación antes de avanzar en la licitación.

De acuerdo con lo requerido por la juzgadora, se trata de aspectos que deben subsanarse o precisarse con rapidez, sin que ello afecte ni retrase el proceso previo a la licitación.

En algunos casos se pide ampliar información sobre las piezas a subastar; en otros, ajustar los términos para su correcta exposición en la convocatoria respectiva.

Según una fuente informativa avalada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, el procedimiento avanza en tiempo y forma, por lo que publicaciones o afirmaciones sobre un supuesto retraso por irregularidades en el avalúo sólo generan desinformación.

La fuente subrayó que las correcciones son habituales en cualquier documento, y con mayor razón en procedimientos de carácter legal.

Sindicato minimiza petición de jueza

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, minimizó esta situación. El representante obrero señaló que se trata de correcciones comunes, similares a las realizadas en la lista de trabajadores.

Recordó que durante la presentación del síndico ante el Juzgado de Concursos Mercantiles del crédito laboral, la jueza Huerta solicitó en dos ocasiones ajustes al documento, mismo que aceptó hasta la tercera entrega.

Leija Escalante enfatizó que esos ajustes no afectaron el proceso legal, y de la misma forma, las observaciones al avalúo no tendrán impacto en la liquidación de la empresa siderúrgica.

No obstante, calificó como problemática la divulgación de esta información, la cual -dijo- fue manejada de manera ligera. Reconoció que desconoce si este tipo de publicaciones pueden afectar un procedimiento legal, pero afirmó que sí generan confusión y preocupación social.

El líder sindical agregó que apenas 24 horas antes, el gobernador del Estado había dado noticias alentadoras sobre el avance de la quiebra y liquidación de AHMSA. Recordó que, según declaraciones del Ejecutivo estatal y de autoridades federales, para diciembre o enero los obreros podrían estar recibiendo sus liquidaciones.

Advirtió que las publicaciones tendenciosas pueden provocar que los trabajadores se alarmen y busquen protegerse con procedimientos que eventualmente impacten en la venta de la siderúrgica.