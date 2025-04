Sobre percepción de inseguridad, alcalde de Torreón ve un área de oportunidad para mejorar

El alcalde Román Alberto Cepeda González consideró que los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la percepción de inseguridad de los mexicanos representan un área de oportunidad en Torreón, pues indicó que si bien hubo un aumento importante, en La Laguna fue mayor.

"Son áreas de oportunidad, son percepciones que son de momento, pero no hay que dejarlas de aprovechar para seguir trabajando", expuso.

A nivel de La Laguna, la percepción de inseguridad en la región creció

"Torreón se mantiene entre las cinco ciudades más seguras de todo el país. Es un gran esfuerzo. Torreón seguirá invirtiendo más del 19 por ciento de su presupuesto para seguir apostándole al armamento, al equipamiento, a la inteligencia, a la capacitación".

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) subió la percepción de inseguridad en Torreón, en diciembre de 2024 fue de 32.7% y en marzo de 2025 llegó a 42.4%. En La Laguna fue de 44.7% y en el país alcanzó un 61.9% de quienes consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Cepeda González destacó que en Torreón no cambia la percepción en cuanto a la Policía Municipal, que se mantiene en 55.9% de confianza entre la población mayor de 18 años.

El edil dijo que no desestima ningún dato pero llamó al Consejo Cívico de las Instituciones a proporcionar a las empresas la estadística completa, al considerar que no se informó con claridad: "Hay que redoblar esfuerzos, hay que hacer estrategias, pero hay que pasar la información completa. (...) Hay trabajo que hacer porque es percepción y la percepción es de momento. Eso no quiere decir que se esté haciendo un mal trabajo, regularmente son por hechos aislados y más cuando tenemos una campaña permanente en contra de la administración, por quien sea y particularmente de seguridad pública", expresó, esto en referencia a páginas en redes sociales.

Dijo que Torreón es el municipio que más invierte en seguridad, a nivel per cápita, de todo el país. Rechazó que se requiera un cambio de director en la Policía pero indicó que "en el momento que tenga algún error y que se equivoque, cualquier director, habré de tomar las decisiones".

El presidente municipal consideró que las decisiones del orden político no deben intervenir en los temas de seguridad pública.