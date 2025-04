No es una cosa que no se pueda solucionar: Perales sobre percepción de inseguridad

El comisario César Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que es la primera ocasión en que Torreón presenta una baja en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que consideró que es un tema que se debe solventar.

"No es una cosa que no se pueda solucionar, no es una cosa que, con trabajo, no se pueda revertir", comentó, "no es un tema que no sepamos, no es un tema que no hayamos solventado en alguna otra ocasión".

Recordó que se recibió la percepción de inseguridad casi en 47 por ciento en la administración municipal anterior, se redujo y en esta nueva gestión se buscará implementar más estrategias adecuadas para bajar esta cifra.

El director destacó que la confianza en la Policía Municipal se mantuvo y que la eficiencia que considera el ciudadano de la corporación aumentó un 1.8%.

"Creo que vamos en el camino correcto sin dejar pasar lo que es la percepción y seguir trabajando", dijo, "hay que recordar que es el trimestre de enero a marzo, nosotros producimos esos números, las instancias de seguridad, entonces tenemos que reforzarlos".