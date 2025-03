Sindicato reitera comunicación con síndico de AHMSA

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, ratificó que mantiene comunicación con el síndico encargado del proceso de Altos Hornos de México (AHMSA). Destacó que el procedimiento judicial continúa avanzando y espera que pronto se realice la subasta.

"Yo platiqué todavía el día de ayer en la tarde-noche con él, y me dice que el proceso está avanzando, que está avanzando todo lo del proceso judicial", declaró Leija. Añadió que confía en que se concrete la subasta para proceder con las liquidaciones pendientes de los trabajadores afectados.

Comunicación constante con el síndico

Leija Escalante expresó sorpresa ante las declaraciones de ex trabajadores que aseguraron no tener información sobre el proceso. "Se me hizo raro porque nosotros sí seguimos teniendo comunicación con él", afirmó.

En relación con una posible fecha para la subasta, el líder sindical mencionó que el síndico no ha dado un plazo específico. Explicó que, por ética y debido a la presencia de inversionistas interesados en las siderúrgicas y las minas, se manejan con discreción.

"Sí me dice que debe ser rápido", aseguró Leija, aunque reconoció que la decisión depende directamente de la juez que lleva el concurso mercantil y el proceso de quiebra de AHMSA.

Disposición del gobierno federal

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático informó que ha sostenido comunicación con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y con autoridades del gobierno federal. Según Leija, existe voluntad oficial para rescatar a AHMSA y atender la problemática social derivada del conflicto.

"A mí me dijeron de manera oficial que hay disposición de la presidenta de rescatar a Altos Hornos de México", comentó. Agregó que la intención es apoyar no solo a los trabajadores, sino también a las personas que dependen de la empresa de manera directa e indirecta.

Venta integral de AHMSA

Sobre el futuro de la siderúrgica, Leija explicó que la solución planteada es vender la empresa de manera integral, incluyendo las siderúrgicas y las minas. "Lo que se busca es que se venda de manera integral para que AHMSA se vuelva a reactivar", afirmó.

El dirigente sindical reiteró que se mantiene al tanto de cualquier novedad y en comunicación con el síndico. "Nosotros estamos al pendiente con todo lo que vaya surgiendo y en contacto con el síndico", concluyó.