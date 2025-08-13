Sindicato celebra avance en subasta de AHMSA: propone venta directa antes que licitación pública

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, calificó como alentador que se hayan presentado las bases para la convocatoria de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que representa un paso firme hacia la recuperación de la siderúrgica.

Leija Escalante explicó que, tras señalar que el proceso parecía avanzar lentamente, recibió información el martes por la tarde sobre la publicación de las bases para la subasta, lo cual consideró una clara señal de impulso al procedimiento mercantil. Aseguró que los trabajadores observan este avance con esperanza, aunque todavía falta concretar la convocatoria oficial.

El líder sindical señaló que su preferencia sería que un comprador directo, con intención real de reactivar la planta y restaurar empleos, sea quien adquiera la empresa, en lugar de un comprador ocasional que solo busque obtener ganancias rápidas. Destacó que la recuperación de las fuentes laborales es primordial.

Subasta podría traer desventajas

Sobre la subasta, Leija Escalante advirtió que podría traer desventajas, como que la empresa sea adquirida por alguien sin compromiso de operación. “Sería mejor que alguien que realmente la quiera la compre al precio que sea necesario”, indicó, ilustrando la importancia de la responsabilidad del comprador.

Al referirse al ánimo de los trabajadores, mencionó que ha recibido numerosos mensajes que reflejan optimismo. “Ya vemos una luz al final del túnel”, comentaron algunos empleados, dijo, subrayando la necesidad de avanzar con celeridad para cubrir los créditos laborales y reactivar la economía local.