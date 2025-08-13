Coahuila AHMSA Monclova Coahuila Accidentes viales Accidente vial

AHMSA

Sindicato celebra avance en subasta de AHMSA: propone venta directa antes que licitación pública

Sindicato celebra avance en subasta de AHMSA: propone venta directa antes que licitación pública

Sindicato celebra avance en subasta de AHMSA: propone venta directa antes que licitación pública

SERGIO RODRÍGUEZ

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, calificó como alentador que se hayan presentado las bases para la convocatoria de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que representa un paso firme hacia la recuperación de la siderúrgica.

Leija Escalante explicó que, tras señalar que el proceso parecía avanzar lentamente, recibió información el martes por la tarde sobre la publicación de las bases para la subasta, lo cual consideró una clara señal de impulso al procedimiento mercantil. Aseguró que los trabajadores observan este avance con esperanza, aunque todavía falta concretar la convocatoria oficial.

El líder sindical señaló que su preferencia sería que un comprador directo, con intención real de reactivar la planta y restaurar empleos, sea quien adquiera la empresa, en lugar de un comprador ocasional que solo busque obtener ganancias rápidas. Destacó que la recuperación de las fuentes laborales es primordial.

Subasta podría traer desventajas

Sobre la subasta, Leija Escalante advirtió que podría traer desventajas, como que la empresa sea adquirida por alguien sin compromiso de operación. “Sería mejor que alguien que realmente la quiera la compre al precio que sea necesario”, indicó, ilustrando la importancia de la responsabilidad del comprador.

Al referirse al ánimo de los trabajadores, mencionó que ha recibido numerosos mensajes que reflejan optimismo. “Ya vemos una luz al final del túnel”, comentaron algunos empleados, dijo, subrayando la necesidad de avanzar con celeridad para cubrir los créditos laborales y reactivar la economía local.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: AHMSA

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sindicato celebra avance en subasta de AHMSA: propone venta directa antes que licitación pública


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406196

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx