Sinaloa, ¿cambio de 'régimen'?

Aocho meses del inicio de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, la violencia se ha extendido y agudizado en esa entidad, con los gobiernos federal y estatal como testigos de la feroz acometida bélica que contra el grupo heredero de Joaquín Guzmán Loera (los chapitos) están librando las fuerzas unidas del Mayito Flaco (Ismael Zambada Sicairos, hijo del Mayo), y Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapito Isidro (los apodos mencionados son los usualmente utilizados; la ocasión más reciente al anunciar mediante coloridas mantas: "formamos esta alianza para poner un alto a Los Chapitos y restablecer la paz, el orden y el respeto en Sinaloa. Ya no toleramos sus abusos").

En términos prácticos, esa alianza, a la que se han añadido otros grupos regionales de menor relevancia, busca "limpiar" a Sinaloa de chapitos. La forma cruenta en que se está realizando la persecución y exterminio de las piezas operativas de la facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar constituye un intento de virtual cambio de régimen, con delaciones y cambio de bando de algunos de quienes ven caer el "gobierno" de los chapitos, ajusticiamiento salvaje a los que resisten y una nueva toma de control de buena parte de la entidad: cambian los gerentes y los empleados, pero no el negocio en sí.

Sinaloa está peor que nunca: caravanas no gubernamentales de vehículos con personas con armamento de gran calibre, tableteo constante de metralletas, bloqueos de calles y carreteras con camiones y automóviles incendiados, enfrentamientos con saldo de muertos y heridos sin confiable contabilización oficial, ataques a casas y negocios diversos, y afectación general a la población civil, con casos tan dolorosos como (uno entre tantos) el asesinato de dos ñinas, entre fuego cruzado.

La postura de los gobiernos federal y estatal es enigmática. Pareciera que se ha decidido que la facción de los mayitos y sus aliados barran a los chapitos, que se maten entre ellos, con un ganador predeterminado o cuando menos no combatido. El secretario federal de seguridad pública, Omar García Harfuch, que según eso viviría en esa entidad hasta que la violencia cediera, está demasiado concentrado en el cumplimiento de tareas para ganar bonos ante Washington. Las fuerzas federales, en lo general, dejan pasar, dejan hacer, con servicios de asistencia tardíos y evidentemente insuficientes.

El gobernador Rubén Rocha Moya se mantiene en su estatus general, agravado luego del episodio en que el Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos por uno de los hijos del Chapo Guzmán: evadido de sus responsabilidades, con apariciones protocolarias y declaraciones insustanciales, sobrellevando el cargo por instrucciones nacionales, en espera de que se desencadenen acciones o reacciones de Estados Unidos en materia de políticos mezclados, dependientes o tolerantes con el crimen organizado, a partir de declaraciones de colaboradores como Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín, e incluso probablemente el Mayo secuestrado.

Así que, ¿cambio de régimen (de gerencia general) inducido, acordado con dos gobiernos federales o solo con uno (el estatal, ni en cuenta)? ¿Guerra que debilitará a ambas partes, con militares y policías como observadores y políticos de élite a la espera de los resultados? Mientras tanto, la gran mayoría trabajadora y emprendedora de Sinaloa sufre, virtualmente sin defensa eficaz alguna.

Ridiculeces sin atenuante: la diputada federal del PAN y doctora en administración pública, Kenia López Rabadán, publicó en X, con una fotografía en la que se ve en el asiento de un avión, con alguien al lado de quien solo se observa una parte del cuerpo (https://goo.su/4aFT7): "No lo puedo creer!! Me tocó al lado de Fernández Noroña, rumbo a la 88 Convención Bancaria. ¿Le hablo o no le hablo?". Oposición de kínder (con k, no con t)… Y, mientras el humo blanco de El Vaticano va dando color político e ideológico, ¡hasta el próximo lunes!