Sin saber leer ni escribir 30 mil coahuilenses: IEEA

Aunque Coahuila destaca a nivel nacional por tener uno de los menores niveles de rezago educativo, el estado aún enfrenta retos significativos en materia de alfabetización y educación básica; así lo informó Jaime Bueno Zertuche, director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA).

De acuerdo con datos del instituto, en la entidad alrededor de 30 mil personas no saben leer ni escribir, mientras que 80 mil no han concluido la primaria y más de 250 mil no cuentan con estudios de secundaria.

“Somos el estado con menos rezago en primaria, pero eso no significa que el trabajo esté terminado. Hay mucho por hacer, y por eso seguimos atendiendo a personas de todas las edades, desde niños de 10 años hasta adultos mayores de más de 90”, señaló el titular del IEEA.

Actualmente, el instituto brinda atención a más de 20 mil personas en distintos municipios, con el objetivo de superar este año los 30 mil certificados educativos entregados en 2024; el director destacó que uno de los sectores más inspiradores es el de los adultos mayores, quienes acuden con entusiasmo a clases de alfabetización o para concluir sus estudios básicos.

“Tenemos alumnos de más de 80 años que están aprendiendo a leer y escribir, o incluso a punto de concluir la secundaria. Ellos son ejemplo de perseverancia y motivación, no sólo para sus familias, sino para toda la comunidad”, enfatizó Bueno Zertuche.

En este sentido, reconoció que muchas veces son los propios familiares quienes impulsan a sus abuelos o padres a retomar los estudios, generando un ambiente positivo que también influye en las nuevas generaciones.

Respecto al personal educativo, detalló que el IEEA cuenta con una plantilla de más de 1,400 docentes distribuidos por todo el estado. Si bien en lo que va del año no se ha abierto ninguna convocatoria para nuevos facilitadores, el funcionario mencionó que están a la espera de las instrucciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).