Sin reportes de caravanas migrantes en Coahuila, afirma INM

Hasta el momento, no se han registrado caravanas migrantes que vayan a cruzar por Coahuila, aseguró Sonia Leticia Guardiola Alemán, delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad.

La funcionaria federal hizo esta declaración luego de que cientos de migrantes, en su mayoría indocumentados, han intentado llegar a la frontera ante las políticas migratorias de Estados Unidos, conocidas como el "efecto Trump", que han incrementado las deportaciones y cerrado cruces hacia el lado norteamericano.

Guardiola Alemán precisó que, a pesar de la movilización de migrantes en el sur y centro de México, por el momento no existen caravanas previstas para pasar por la entidad. “No hay reportes de caravanas que vayan a venir al norte, todo se está trabajando al sur, no hay ningún problema, simplemente estamos atentos”, afirmó la delegada.

La funcionaria también señaló que los operativos de detección y rescate de migrantes seguirán activos de manera permanente en la zona norte del país, específicamente en los municipios de Piedras Negras y Acuña, que son considerados como cruces muy seguros para los migrantes debido a su infraestructura y medidas de seguridad.

En cuanto al flujo migratorio, Guardiola Alemán indicó que este ha disminuido significativamente en los últimos meses, especialmente durante diciembre y enero, que históricamente son los meses con menor presencia de indocumentados.

“Va abajo, diciembre con menor flujo y enero está disminuyendo, bajo un 75 por ciento el flujo migratorio respecto al año 2023, que es un número bastante reducido”, comentó.

Por último, recordó que la primera caravana migrante del año 2025 salió recientemente de la frontera sur de México, con cerca de mil 500 integrantes, la mayoría provenientes de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Perú y Ecuador; a pesar de este movimiento, la delegada aseguró que no hay motivo de preocupación por el momento en Coahuila.