Sin escrutinio, elección de Poder Judicial

Aunque se proyecta que la elección del Poder Judicial sea la más compleja que se ha tenido en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha diseñado estrategias para que la labor de los funcionarios de casilla no sea "eterna" y que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera más ágil.

Miguel Castillo Morales, vocal de Organización Electoral en el INE en Coahuila, explicó que no se hará escrutinio y cómputo al terminar de recibir los votos en las casillas, sino que el conteo se realizará en las juntas distritales del INE, con fecha límite para dar a conocer los resultados a más tardar el 11 de junio. Además, podrán votar hasta 16 ciudadanos de manera simultánea en cada casilla.

Este conteo podría tomar varios días . Los funcionarios de casilla tendrán la tarea de clasificar las boletas por colores de acuerdo a la elección, esto para simplificar el procedimiento y que no sea tan complejo para la ciudadanía.

Sin embargo, en las casillas no se determinará si los votos son válidos o nulos, tampoco se tacharán las boletas que no se utilicen, sino que se mantendrán en bloc y se van a resguardar. No habrá escrutinio y cómputo sino clasificación y conteo.

De esta forma, indicó que se disminuye la cantidad de documentos y el trabajo de los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla, además de que se elaborará una acta con toda la información de la casilla. Tampoco se informará en cada casilla de un ganador sino que se colocará un cartel de resultados con los votos obtenidos.

"No será eterno estar en la casilla", explicó el vocal de Organización Electoral en el INE, esto debido a que cabe recordar que cada ciudadano que acuda a ejercer su voto recibirá 10 boletas electorales , seis de la elección federal y cuatro de la local, ya que son 50 cargos los que se elegirán en la circunscripción que corresponde a Coahuila y hasta el momento, hay 357 posibles candidatos.

Castillo Morales señaló que se ha diseñado cada casilla en un modelo seccional, de manera que puedan votar hasta 16 personas de forma simultánea, esto con la finalidad de agilizar la jornada. Incluso se considera que las mamparas, o en su caso, canceles portátiles, cuenten con silla debido a que se tendrá que lidiar con 10 boletas por cada votante .

Otra novedad relevante es que en lugar de poner 10 urnas, serán una o dos, de forma tal que el ciudadano deposite sus 10 boletas en una sola caja.

"La mesa directiva de casilla en esta ocasión no va a contar los votos obtenidos por cada candidato. Tenemos una alta cantidad de candidatos y de cargos en disputa, entonces sería humanamente imposible para los ciudadanos contar hasta 10 elecciones, hacer este ejercicio 10 veces sería muy complicado.

El INE proyecta la instalación de 2,123 casillas en el VIII Circuito Judicial que corresponde a Coahuila, para atender 1,789 secciones y un padrón electoral de 2 millones 456,412 personas.

Las campañas se desarrollarán del 30 de marzo al 28 de mayo.