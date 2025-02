Sin datos de responsable de quemar viva a perra, imposible presentar denuncia para investigación

Sin pistas del responsable de la agresión contra una perrita que fuera quemada vivida en el ejido El Coyote, del municipio de Matamoros, por lo que no ha sido posible presentar una denuncia ya que el delito, si bien se contempla en el Código Penal, no se persigue de oficio. Defensoría Animalista, llama a los testigos a denunciar pues el hecho podría darse nuevamente en cualquier momento.

Argentina Carrillo, abogada animalista y representante de la asociación, informó que si bien ya se cuenta con el parque del médico veterinario, no se cuenta con un alias ni un sospechoso, contra quien presentar la denuncia para que se inicien las investigaciones para dar con su paradero por parte de la Fiscalía de Justicia de Coahuila.

De acuerdo con Carrillo, fueron autoridades locales quienes realizaron una inspección en el lugar, en donde se logró ubicar a un par de cámaras de vigilancia en viviendas cercanas, sin embargo no apuntan al canal en donde se le prendió fuego a la can junto con sus cachorros, los cuales sí pudieron ser rescatados.

“Ya fueron, y pues nadie vio nada, hay cámara pero no apuntan al canal, dos vecinos tienen, pero apuntan hacia las casas. Nadie quiere decir nada y es lamentable… No se pudo presentar, a quién denunciamos, es uno de los requisitos, mínimo un alias, un sospecho, pero no tenemos a nadie, si bien es cierto que los delitos de crueldad animal están dentro del Código Penal, pero no se siguen de oficio, es decir, se tiene que aportar los elementos para que ellos puedan iniciar con las investigaciones”, explicó la abogada.

Es por ello que a través de trasmisiones en vivo que ha realizado desde sus redes sociales así como a través de este medio, lanzó un llamado a los vecinos que pudieran aportar datos que ayuden a dar con el responsable, a que lo hagan incluso de forma anónima.

“Que denuncien, porque sinceramente esto por muy difícil de creer, esto sí es la primera fase de un criminal, ya fue un animalito, y el día de mañana estoy segura que lo hará con una persona. No tuvo piedad para quemar al animalito vivo, los llantos, es algo aberrante este sujeto qué lástima que nadie lo quiera denunciar”.

Carrillo, reconoció que es el temor lo que les ha impedido señalar a alguien, sobre todo porque es una comunidad pequeña y todos se conocen, “qué triste porque tienen ahí al peligro”.

La abogada animalista, también comentó que el llamado no solo lo hizo a los vecinos del ejido, sino a los propios familiares del responsable,

“La familia debió haberse dado cuenta… que lo denuncie, porque el día de mañana que le haga esto a una persona, ahora si van a andar llorando”, fue el llamado de la representante de Defensoría Animalista.