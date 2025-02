Buscarán castigar de forma económica el maltrato animal en Matamoros

Luego de que una perrita fuera quemada viva en el ejido Coyote, el ayuntamiento de Matamoros busca aplicar sanciones económicas en contra del maltrato animal como sucederá en Torreón, mientras tanto se seguirá pagando con servicio comunitario o servicio social quienes agreden a un animal, como lo contempla el reglamento municipal.

La síndico, Lesli Domínguez informó que se trabaja desde la Comisión de Salud en lo que serán las sanciones económicas que se buscan aplicar a quienes violenten a los animales.

Dado que el ayuntamiento contempla realizar ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025 en este mes de febrero, se espera que sean contempladas las sanciones económicas contra los agresores de animales.

También, Domínguez dio a conocer que se proyecta contar con un albergue o centro de bienestar animal en condiciones dignas para aquellos canes, sobre todo, que sean rescatados de las calles, tengan una segunda oportunidad de encontrar un hogar.

Así mismo, Domínguez comentó que desde que perdió la vida un trabajador de lo que era la perrera municipal mientras llevaba a cabo el sacrificio de algunos animales, dicha práctica fue suspendida.

“A raíz de ese hecho tan lamentable es que no se sacrifica aquí a los animales en el municipio, lo que se hace es que se dan en adopción y pues la verdad este pues buscamos quien se haga responsable de ellos, porque este no tenemos permitido el sacrificarlos y pues hasta no se declare una pandemia en ese sentido, pues no podríamos tomar cartas en el asunto”, reconoció.