Simulacro de incendio en Fiscalía de Monclova es un éxito

SERGIO RODRÍGUEZ

Un simulacro de incendio realizado en la Fiscalía General del Estado, Región Centro en Monclova, con supuesto saldo de dos personas intoxicadas por humo, concluyó con resultados positivos.

El ejercicio se desarrolló inmediatamente después de un curso de tres días en protección civil, donde participaron 40 empleados de la Agencia de Investigación Criminal y de la propia fiscalía.

De acuerdo con Protección Civil, el tiempo de respuesta de bomberos fue de tres minutos, llegando con motobomba, ambulancia y el apoyo de la Cruz Roja Mexicana.

Francisco Javier Rodríguez Campos, enviado estatal de Protección Civil y responsable del taller y el simulacro, explicó que la capacitación incluyó primeros auxilios, evacuación y uso de extintores.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina Torres, destacó que estas actividades deben realizarse de forma regular para garantizar operaciones seguras para trabajadores y ciudadanos en la Región Centro.


Añadió que participaron elementos de periciales, ministerios públicos y áreas de atención a víctimas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias en las instalaciones.


La capacitación fue teórica y práctica, con jornadas de ocho horas diarias, abordando temas como repliegue, evacuación y manejo de extintores para fuegos incipientes en escenarios controlados.


El simulacro se efectuó minutos después de la 1:00 de la tarde, bajo altas temperaturas, lo que provocó incomodidad a los supuestos lesionados, que fueron sentados en banquetas extremadamente calientes.


Rodríguez Campos indicó que, aunque el resultado fue satisfactorio, es importante corregir detalles detectados para perfeccionar la atención a emergencias en dependencias gubernamentales y edificios públicos de Monclova.


El Delegado de la Fiscalía reiteró el compromiso de la dependencia con la capacitación continua en materia de protección civil, asegurando que cada ejercicio mejora la seguridad de trabajadores y visitantes en sus instalaciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
