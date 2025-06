Simas Torreón descarta retraso en perforación de pozos pese a declararse desiertas

Aunque las licitaciones que se declararon desiertas para perforar dos pozos se publicaron desde finales de abril pasado, el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Roberto Escalante González sostuvo que no hay retraso y que se cumplirá la meta de siete nuevas fuentes de abastecimiento este año.

Se trata de los dos pozos que abastecerán al sector de El Campestre La Rosita y la Unidad Deportiva Torreón, así como a una parte del oriente de la ciudad, en el área del Manto de la Virgen.

En el primer caso, se hará una adjudicación directa después de que la segunda convocatoria también se declaró desierta , por lo que ya está en proceso la adjudicación a la empresa más indicada para llevar a cabo la obra, en ejercicio de las facultades que tiene el Simas Torreón cuando dos licitaciones consecutivas concluyen sin ganador.

La perforación de un nuevo pozo en ese sector se determinó como prioritaria después de que el que abastecía a las instalaciones deportivas y que era de su propiedad, se agotó, además de los frecuentes problemas de escasez y falta de agua en la colonia residencial El Campestre, Ampliación La Rosita, entre otros.

En el caso del nuevo pozo que está proyectado para el sector del Manto de la Virgen tendrá que volverse a licitar , para lo cual ya se metió la papelería para que se publique la segunda convocatoria.

“Yo no lo llamaría retraso, sino que hay que hacer las cosas bien para no tener problemas a futuro, al principio no acordaban los precios, tenemos que buscar el mejor monto para Simas. No por hacerlo con prisas se pagará un sobreprecio o aceptar cualquier empresa, sino una que tenga experiencia, que le sepa y sea un costo dentro de las posibilidades”, destacó el gerente general del organismo.

Para 2025, se tiene la meta de perforar siete nuevos pozos en la ciudad; de éstos, dos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, el de la colonia Las Brisas que ya fue licitado y otro más en la colonia Monterreal, cuya convocatoria está por salir.

Por parte del Simas Torreón, además de los dos ya mencionados, se está por definir la ubicación de los tres restantes, en coordinación con la empresa que realiza los estudios de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento.

El gerente de Simas sostuvo que no hay retraso y que se cumplirá la meta de siete nuevas fuentes de abastecimiento este año. (EL SIGLO DE TORREÓN)