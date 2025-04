Siguen solicitando apoyo para Gabriel, joven que perdió una pierna en accidente

A seis meses del accidente que cambió radicalmente la vida de su hijo, Guadalupe Pinales Mares continúa solicitando el apoyo solidario de la ciudadanía para poder llevarlo a casa y brindarle los cuidados que necesita.

Gabriel Antonio Lara Pinales, de 16 años, permanece internado en la clínica 18 del IMSS en Torreón desde octubre del 2024. Fue diagnosticado con cuadriplejía tras un accidente en motocicleta, además de enfrentar una amputación de pierna, traqueotomía y la necesidad de alimentación por gastrostomía.

Su madre, quien lo ha acompañado durante toda su hospitalización, busca reunir fondos para cubrir gastos médicos que no cubre el Seguro Social, como pañales, toallas húmedas, clorhexidina (un antiséptico oral para prevenir infecciones), y un aspirador de secreciones que se requiere para poder trasladarlo al hogar.

“El aparato me cuesta tres mil 700 pesos y es indispensable para poder atenderlo en casa. Ya cumplimos seis meses aquí en el hospital y estamos esperando el trámite del oxígeno, pero sin ese aspirador no me lo pueden dar de alta”, explicó Guadalupe.

Aunque reconoce el apoyo que ha recibido por parte de Cáritas Torreón, el DIF Coahuila y algunas personas solidarias, la madre de familia aún enfrenta necesidades urgentes.

Para quienes deseen apoyar esta causa, se habilitó el número de cuenta 4152 3143 8073 2332 de BBVA a nombre de Guadalupe Pinales Mares. También pueden comunicarse al teléfono 87-21-82-66-86 para más información sobre otras formas de ayuda.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE?

Fue el 20 de octubre del 2024 cuando se registró el accidente que marcó la vida de Gabriel. Aquel domingo por la tarde, el joven salió en motocicleta desde su hogar en San Pedro rumbo al ejido El Retiro, a pocos minutos de distancia, por motivo, se informó en su momento, de una tarea escolar.

Al entrar al rancho, otra motocicleta intentó rebasar a exceso de velocidad a un camión de personal, impactándose directamente contra la pierna izquierda de Gabriel, quien quedó tendido en el asfalto con una amputación instantánea.

Desde entonces, su estado de salud se complicó y fue trasladado de urgencia a la clínica 18 del IMSS en Torreón, luego al Hospital de Alta Especialidad 71, y finalmente regresó a la clínica 18, donde aún permanece junto a su madre, quien lucha todos los días por garantizarle una vida dign